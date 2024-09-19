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Народные приметы на 20 сентября 2024: что можно и нельзя делать в этот день

20 сентября, согласно народному календарю, отмечается Луков день. Это связано не только с тем, что настало время убирать лук, но и с упоминанием в святцах преподобного Луки.

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Источник: Heather Shevlin/CC0

На этот день есть целый ряд суеверий.

Приметы погоды 20 сентября

Черные тучи в этот день сулят дождь. Белые облака — к ненастью. Если журавли высоко и медленно летят — осень будет холодной и дождливой. Если в целом птицы летят низко — жди холодную зиму, если высоко — она будет теплой.

Если на хвойных деревьях шишки растут низко, то скоро ударят морозы, если высоко, то зима будет поздней. Шишки закрываются и становятся плотными — близится ненастье.

Если на луковицах много шелухи, то зима будет холодной. С вишни листья не опали — зима будет теплой и влажной. Если ветер дует с севера — это к стуже, если с юга — к теплу.

Западный ветер сулит дожди, восточный предвещает солнечную и сухую погоду. Если в этот день идет дождь, то вся оставшаяся осень будет мокрой.

Что можно делать 20 сентября

С этого дня начинали убирать пчел в зимовник и собирать лук. Уборка растения продолжалась в течение недели. Также с 20 сентября начинали торговать луком. Говорилось, что в этот день его обязательно нужно поесть. Наши предки верили, что тогда они будут сильными и здоровыми. К слову, маринованный лук хорошо влияет на работу кишечника и помогает сохранить молодость.

Верующие 20 сентября начинали подготовку к Рождеству Пресвятой Богородицы, которое отмечали 21 числа. Хозяйки наводили порядок в доме, готовили угощения (в них добавляли лук), приглашали гостей. Говорилось, что все дела по хозяйству 20 сентября будут ладиться, а любая еда получится вкусной.

Также женщины развешивали по всему дому луковицы, чтобы очистить воздух от микробов. Рогатому скоту вешали на шею специальную веревку с луком и парой головок чеснока, чтобы защитить его от болезней.

Также на Луку в деревнях начинались гулянья парней, которых после полевых работ обычно забирали в рекруты. Молодые люди надевали праздничную одежду, ходили в гости и устраивали шуточные драки и поединки.

Что запрещено делать 20 сентября

Теперь расскажем про народные приметы на 20 сентября в 2024 году о запретах.

  • Не принято было в Луков день считать свои доходы и запасы. Опасались, что можно остаться ни с чем.
  • В этот день советовали не принимать подарки от незнакомых людей. По поверью, это приведет к сплетням и обвинениям в адрес того, кто примет дар.
  • Запрещалось давать или брать взаймы деньги и хлеб в Луков день. Говорилось, что это к неприятностям.
  • Женщинам советовали не входить последней в дом, чтобы не навлечь на себя несчастье.
  • Не рекомендовалось в этот день играть свадьбу. Чаще всего людям нравится эта церемония, многие вспоминают о ней как о самом приятном событии в жизни. Однако есть и противники свадеб. Пользуясь этим, житель Испании открыл необычный бизнес. Он за деньги срывает свадьбы, притворяясь любовью клиента.
  • Запрещалось дарить кукол маленьким девочкам. Опасалось, что в будущем такой подарок может обернуться бесплодием.
  • Старались не вспоминать покойных родственников. По поверью, это приводило к тяжелым болезням, бедности и голоду.

Айгуль Сабитова

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