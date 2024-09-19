Народные приметы на 20 сентября 2024: что можно и нельзя делать в этот день
20 сентября, согласно народному календарю, отмечается Луков день. Это связано не только с тем, что настало время убирать лук, но и с упоминанием в святцах преподобного Луки.
20 сентября, согласно народному календарю, отмечается Луков день. Это связано не только с тем, что настало время убирать лук, но и с упоминанием в святцах преподобного Луки.
На этот день есть целый ряд суеверий.
Черные тучи в этот день сулят дождь. Белые облака — к ненастью. Если журавли высоко и медленно летят — осень будет холодной и дождливой. Если в целом птицы летят низко — жди холодную зиму, если высоко — она будет теплой.
Если на хвойных деревьях шишки растут низко, то скоро ударят морозы, если высоко, то зима будет поздней. Шишки закрываются и становятся плотными — близится ненастье.
Если на луковицах много шелухи, то зима будет холодной. С вишни листья не опали — зима будет теплой и влажной. Если ветер дует с севера — это к стуже, если с юга — к теплу.
Западный ветер сулит дожди, восточный предвещает солнечную и сухую погоду. Если в этот день идет дождь, то вся оставшаяся осень будет мокрой.
С этого дня начинали убирать пчел в зимовник и собирать лук. Уборка растения продолжалась в течение недели. Также с 20 сентября начинали торговать луком. Говорилось, что в этот день его обязательно нужно поесть. Наши предки верили, что тогда они будут сильными и здоровыми. К слову, маринованный лук хорошо влияет на работу кишечника и помогает сохранить молодость.
Верующие 20 сентября начинали подготовку к Рождеству Пресвятой Богородицы, которое отмечали 21 числа. Хозяйки наводили порядок в доме, готовили угощения (в них добавляли лук), приглашали гостей. Говорилось, что все дела по хозяйству 20 сентября будут ладиться, а любая еда получится вкусной.
Также женщины развешивали по всему дому луковицы, чтобы очистить воздух от микробов. Рогатому скоту вешали на шею специальную веревку с луком и парой головок чеснока, чтобы защитить его от болезней.
Также на Луку в деревнях начинались гулянья парней, которых после полевых работ обычно забирали в рекруты. Молодые люди надевали праздничную одежду, ходили в гости и устраивали шуточные драки и поединки.
Теперь расскажем про народные приметы на 20 сентября в 2024 году о запретах.
Айгуль Сабитова