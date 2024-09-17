15:14 (мск), источник: Аргументы и факты

После листопада. Как посадить черенки винограда под зиму

На первый взгляд несложное мероприятие по черенкованию винограда на практике оказывается не таким простым.

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Источник: IVD.ru

Осенью, после листопада и первого заморозка, начинаю их заготовку и сразу после этого укрываю виноград. Слабый мороз закалит лозу, она будет готова к неблагоприятным условиям, с которыми может встретиться молодое растение в дальнейшем. Черенки с неплодоносящей лозы не подойдут для размножения.

Срезаю черенки диаметром около 1 см, на длине не экономлю. Саженцы из таких частей лозы вырастают крепкими и урожайными. Отличить вызревшую лозу от невызревшей очень просто. Возьмите ее в руки и слегка выгните. Если лоза вызрела, вы услышите характерный треск, а при срезе секатором — щелчок. Такая лоза имеет светло-коричневый оттенок. Если же при сгибании лоза ломается или расслаивается, значит, она не вызрела и не годится для размножения.

Нарезав чубуки, убираю с них все боковые ветви, листья и усы. Положив на землю один возле другого, разом обрабатываю их фунгицидом для предотвращения грибковых заболеваний. Хороший результат дает железный или медный купорос.

Черенки могу использовать не сразу — тогда несколько штук объединяю и прилагаю бирку с соответствующим сортом. Для этого пластиковые бутылки от воды или напитков нарезаю на полоски. На них перманентным маркером подписываю сорта. Собранные пучки кладу в целлофановые пакеты, заполняю их увлажненными опилками и храню в холодильнике в отделе для овощей. Можно спустить их в погреб, поместить в гараж, сарай или выкопать для них земляной ров.

Посадку черенков провожу осенью. Место для их высадки должно быть солнечным. Плотную почву перекапываю. Заготовленные черенки обрезаю с двух сторон, оставляя по 3 почки. При обрезке от нижней почки отступаю 1,5 см, а от верхней — 3 см. В рыхлую перекопанную землю аккуратно, чтобы не повредить почки, вставляю подготовленные черенки. Втыкаю их таким образом, чтобы 2 нижние почки ушли под землю, а верхняя осталась на уровне земли.

Направляю ветки в южную сторону под углом 45 градусов. Высаживаю таким способом чубуки в ряд на расстоянии 10 см друг от друга. Если планируете посадить несколько рядов, выдерживайте между ними расстояние в 30 см. Присыпаю весь засаженный ряд землей на 5−15 см. Ряд на всю длину накрываю полиэтиленовой пленкой. Поверх засыпаю 30-сантиметровым слоем листьев и земли.

Весь этот холм укрываю тканевыми мешками и в конце еще раз полиэтиленом, прикапывая его края. Получается отличный надежный парничок для молодых саженцев. Под такой защитой черенкам будут не страшны морозы. Ранней весной они пустят корни и быстро тронутся в рост.

Весной, как только сойдет снег, укрытие разбираю, оставляя только нижнюю пленку. В ней над каждым саженцем делаю Х-образные прорези для роста. Над всеми рядами устанавливаю дугообразные парники для дополнительной защиты от весенних заморозков. К лету я имею молодые, пусть и небольшие, но уже крепкие саженцы винограда.

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