После листопада. Как посадить черенки винограда под зиму
На первый взгляд несложное мероприятие по черенкованию винограда на практике оказывается не таким простым.
На первый взгляд несложное мероприятие по черенкованию винограда на практике оказывается не таким простым.
Осенью, после листопада и первого заморозка, начинаю их заготовку и сразу после этого укрываю виноград. Слабый мороз закалит лозу, она будет готова к неблагоприятным условиям, с которыми может встретиться молодое растение в дальнейшем. Черенки с неплодоносящей лозы не подойдут для размножения.
Срезаю черенки диаметром около 1 см, на длине не экономлю. Саженцы из таких частей лозы вырастают крепкими и урожайными. Отличить вызревшую лозу от невызревшей очень просто. Возьмите ее в руки и слегка выгните. Если лоза вызрела, вы услышите характерный треск, а при срезе секатором — щелчок. Такая лоза имеет светло-коричневый оттенок. Если же при сгибании лоза ломается или расслаивается, значит, она не вызрела и не годится для размножения.
Нарезав чубуки, убираю с них все боковые ветви, листья и усы. Положив на землю один возле другого, разом обрабатываю их фунгицидом для предотвращения грибковых заболеваний. Хороший результат дает железный или медный купорос.
Черенки могу использовать не сразу — тогда несколько штук объединяю и прилагаю бирку с соответствующим сортом. Для этого пластиковые бутылки от воды или напитков нарезаю на полоски. На них перманентным маркером подписываю сорта. Собранные пучки кладу в целлофановые пакеты, заполняю их увлажненными опилками и храню в холодильнике в отделе для овощей. Можно спустить их в погреб, поместить в гараж, сарай или выкопать для них земляной ров.
Посадку черенков провожу осенью. Место для их высадки должно быть солнечным. Плотную почву перекапываю. Заготовленные черенки обрезаю с двух сторон, оставляя по 3 почки. При обрезке от нижней почки отступаю 1,5 см, а от верхней — 3 см. В рыхлую перекопанную землю аккуратно, чтобы не повредить почки, вставляю подготовленные черенки. Втыкаю их таким образом, чтобы 2 нижние почки ушли под землю, а верхняя осталась на уровне земли.
Направляю ветки в южную сторону под углом 45 градусов. Высаживаю таким способом чубуки в ряд на расстоянии 10 см друг от друга. Если планируете посадить несколько рядов, выдерживайте между ними расстояние в 30 см. Присыпаю весь засаженный ряд землей на 5−15 см. Ряд на всю длину накрываю полиэтиленовой пленкой. Поверх засыпаю 30-сантиметровым слоем листьев и земли.
Весь этот холм укрываю тканевыми мешками и в конце еще раз полиэтиленом, прикапывая его края. Получается отличный надежный парничок для молодых саженцев. Под такой защитой черенкам будут не страшны морозы. Ранней весной они пустят корни и быстро тронутся в рост.
Весной, как только сойдет снег, укрытие разбираю, оставляя только нижнюю пленку. В ней над каждым саженцем делаю Х-образные прорези для роста. Над всеми рядами устанавливаю дугообразные парники для дополнительной защиты от весенних заморозков. К лету я имею молодые, пусть и небольшие, но уже крепкие саженцы винограда.