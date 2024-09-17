Гениальный лайфхак. Как посадить озимый чеснок при помощи бутылки
Способов посадки чеснока существует много, но этот — один из самых простых и интересных.
Способов посадки чеснока существует много, но этот — один из самых простых и интересных.
Озимый чеснок нужно сажать за две недели до наступления устойчивых заморозков. Поэтому точной даты нет, в каждом регионе нужно просто ориентироваться на свой климат. В среднем это октябрь.
Процесс посадки у всех свой. Но существуют и народные лайфхаки, которые использовали еще наши предки. Один из самых интересных — при помощи бутылки.
Возьмите полуторалитровую бутылку, отрежьте по линии донышка, пробку при этом не откручивайте.
Отрезанную бутылку наденьте на руку и протащите пальцы до горлышка. Опустите приспособление в землю, сделайте ряды лунок при помощи горлышка от бутылки. Получится идеальная глубина для посадки чеснока. Затем в каждую лунку положите по зубчику, присыпьте органическим удобрением. Как только все сделали, засыпьте лунки землей.
Особенно полезен этот лайфхак для тех, кто сажает много озимого чеснока. Ведь процесс пройдет быстро и качественно.
Кстати, чеснок нельзя ежегодно высаживать в одно и то же место, обязательно меняйте грядки для посадки. Лучше всего растение приживется после бобовых, картофеля, кабачков, капусты, огурцов и клубники.