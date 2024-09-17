15:03 (мск), источник: Аргументы и факты

Будут пышные шапки. Чем подкормить гортензию в сентябре

Растение важно не только обрезать, но также подкормить полезными элементами и обеззаразить от болезней и вредителей.

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Источник: Соцсети блогера my_garden_alivtina

В середине сентября в центральной части России гортензии надо помочь набраться сил и поднять иммунитет для того, чтобы растение радовало вас пышным цветением в новом сезоне.

Сначала обработайте кусты обеззараживающим раствором, так советует сделать агроном Мария Смольникова. Подойдет слабый раствор марганцовки, важно, чтобы на листьях не остались ожоги.

В 10 литрах воды разведите один грамм марганцовки, тщательно перемешайте, а затем опрыскивайте гортензию по листу. Таким образом вы убьете болезни и вредителей.

Можно полить растение лейкой — сверху до низу. Этот способ даже лучше, так как обеззаразится также и почва.

Далее приступайте к подкормкам. В данный период времени растениям не нужен азот, поэтому необходимые удобрения — суперфосфат, сернокислый калий и нитроаммофоска. Используйте по инструкции.

Наш эксперт применяет на своем огороде азофоску. В 10 литрах воды растворяет полторы столовые ложки препарата. Перемешивает и льет под каждый куст все ведро.

Через три дня после процедуры у гортензии надо оборвать нижние листья и замульчировать у корней. Подойдет кислый торф или хвойный опад. Это нужно для того, чтобы поддержать кислотность почвы. Напомним, гортензия активно развивается только кислом грунте.

И уже в конце сентября переходите к обрезке соцветий. Уберите также старые и хилые побеги, куст ничего не должно захламлять.

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