Метеоролог Вильфанд прокомментировал пожароопасность в Ростовской области
Метеоролог Роман Вильфанд высказался о высокой пожароопасности в Ростовской области.
Метеоролог Роман Вильфанд высказался о высокой пожароопасности в Ростовской области.
Сентябрьскую пожароопасность в Ростовской области объяснил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Эксперт сообщил агентству ТАСС, что возгорания могут быть связаны с отсутствием осадков и более высокой, чем обычно температурой воздуха.
— На всей европейской России аномально жаркая погода. В этой связи прогнозируется пятый класс пожарной опасности. Аналогичная ситуация в Северо-Западном федеральном округе, в Южном и Северо-Кавказском округах.
Метеоролог назвал редкостью, «когда пожароопасность на европейской территории в сентябре превышает по площади пожароопасность в июле».
Ранее в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области предупредили, что чрезвычайная пожароопасность 5 класса сохраняется в 27 территориях Дона: в северо-западных, местами в северо-восточных, юго-восточных, южных районах и в Приазовье.