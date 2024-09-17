14:18 (мск), источник: Комсомольская правда

Метеоролог Вильфанд прокомментировал пожароопасность в Ростовской области

Метеоролог Роман Вильфанд высказался о высокой пожароопасности в Ростовской области.

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Метеоролог Вильфанд прокомментировал пожароопасность в Ростовской области | Источник: Комсомольская правда

Сентябрьскую пожароопасность в Ростовской области объяснил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Эксперт сообщил агентству ТАСС, что возгорания могут быть связаны с отсутствием осадков и более высокой, чем обычно температурой воздуха.

— На всей европейской России аномально жаркая погода. В этой связи прогнозируется пятый класс пожарной опасности. Аналогичная ситуация в Северо-Западном федеральном округе, в Южном и Северо-Кавказском округах.

отметил Роман Вильфанд

Метеоролог назвал редкостью, «когда пожароопасность на европейской территории в сентябре превышает по площади пожароопасность в июле».

Ранее в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области предупредили, что чрезвычайная пожароопасность 5 класса сохраняется в 27 территориях Дона: в северо-западных, местами в северо-восточных, юго-восточных, южных районах и в Приазовье.

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