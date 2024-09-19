Что и как сажать под зиму на огороде

Выбор культур для подзимней посадки играет ключевую роль. Наиболее подходящими являются холодостойкие растения, такие как морковь, петрушка, укроп, лук, чеснок, шпинат и некоторые цветочные культуры. Они способны перенести зимние холода и начать рост сразу после оттаивания почвы.
По словам эксперта, важно рассчитать правильно сроки посадки. «Оптимальное время — когда температура почвы опустится до +2−4°C, обычно это происходит за 2−3 недели до наступления устойчивых заморозков. Слишком ранняя посадка может привести к преждевременному прорастанию семян, а поздний — к тому, что семена не успеют укорениться до наступления морозов», — объясняет Московенко.
Важный этап в презимней посадке — подготовка почвы. Участок нужно очистить от сорняков, перекопать и разровнять. Добавление компоста или перегноя улучшит структуру почвы и обеспечит растения питательными веществами. Важно сделать грядки слегка приподнятыми, чтобы избежать застоя воды весной.
«Техника посадки имеет свои особенности. Семена высевают в бороздки глубиной 3−5 см, расстояние между рядами должно быть немного больше, чем при весенней посадке. Норму высева семян увеличивают на 20−30% по сравнению с весенней посадкой, так как часть семян может не перезимовать», — предупреждает эксперт.
После посадки грядки мульчируют торфом, перегноем или компостом слоем 2−3 см. Это защитит семена от вымерзания и поможет сохранить влагу в почве. Весной, когда начнет таять снег, нужно будет следить за состоянием посадки и при необходимости прореживать всходы.
Подзимняя посадка имеет ряд преимуществ: ранний урожай, экономия времени весной, более эффективное использование весенней влаги растениями.
«Однако стоит помнить, что не все культуры подходят для такого метода, и успех во многом зависит от погодных условий конкретного региона», — рассказала Надежда Московенко.