Синоптики спрогнозировали малую облачность и до +26 градусов в Москве 18 сентября

Температура воздуха в Москве днем будет варьироваться от +24 до +26 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до +9.
В Московской области днем прогнозируют от +21 до +26 градусов, ночью температура может снизиться до +6.
Ожидается ветер переменных направлений со скоростью 2−7 м/с.
Атмосферное давление составит 760 мм ртутного столба.
17 сентября метеоролог информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала, почему в Москве в этом году не было бабьего лета. По ее словам, этот период влился в метеорологическое лето, поскольку погода летняя, не сентябрьская.
В этот же день Позднякова предупредила, что первые за осень заморозки в Москве могут начаться уже в выходные, 22 и 23 сентября. По ее словам, в выходные в регион проникнет арктический воздух и температура понизится до отрицательных значений.
16 сентября руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщил, что жители Москвы и Московской области попрощаются с летней погодой на этой неделе, на рубеже 19—20 сентября. В столичный регион придут воздушные массы, сформированные над севером Европы, а температура понизится.