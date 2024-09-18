05:15 (мск), источник: Известия

Синоптики спрогнозировали малую облачность и до +26 градусов в Москве 18 сентября

Малооблачно, без осадков и до +26 градусов — такая погода ожидает жителей столичного региона в среду, 18 сентября. Соответствующий прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра.

Сейчас в Олбани: +18° 0 м/с 83% 758 мм рт. ст. +19°
Источник: РИА "Новости"

Температура воздуха в Москве днем будет варьироваться от +24 до +26 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до +9.

В Московской области днем прогнозируют от +21 до +26 градусов, ночью температура может снизиться до +6.

Ожидается ветер переменных направлений со скоростью 2−7 м/с.

Атмосферное давление составит 760 мм ртутного столба.

17 сентября метеоролог информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала, почему в Москве в этом году не было бабьего лета. По ее словам, этот период влился в метеорологическое лето, поскольку погода летняя, не сентябрьская.

В этот же день Позднякова предупредила, что первые за осень заморозки в Москве могут начаться уже в выходные, 22 и 23 сентября. По ее словам, в выходные в регион проникнет арктический воздух и температура понизится до отрицательных значений.

16 сентября руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщил, что жители Москвы и Московской области попрощаются с летней погодой на этой неделе, на рубеже 19—20 сентября. В столичный регион придут воздушные массы, сформированные над севером Европы, а температура понизится.

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