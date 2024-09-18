11:13 (мск), источник: Газета.Ру

Дачникам рассказали, что можно посеять в огороде на зиму

На зиму дачники могут посеять в своем огороде свеклу, морковь, корневую петрушку и лук. Об этом «Москве 24» рассказала эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова.

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Источник: Екатерина Романова

По ее словам, семена свеклы должны подходить под озимое выращивание, остальные же можно брать любые. Эксперт советует делать бороздки на грядке перед первыми морозами в конце октября.

«Как только температура упадет до минус 3−4 градусов и мы поймем, что дальше тепла ждать не приходится (обычно это начало ноября), раскладываем семена моркови, свеклы и других культур. Однако бороздки для этого должны быть промерзшими», — сказала Воронова.

После этого нужно засыпать семена рыхлой незамерзшей землей, можно сделать это с помощью купленных в магазине мешков с грунтом. Поливать грядки не стоит, на свеклу и лук лучше положить опавшие листья, чтобы немного их утеплить, заключила садовод.

Агроном Владимир Викулов до этого говорил, что яблони перед приходом холодов важно подкормить фосфорно-калийными удобрениями, это необходимо для созревания побегов в следующем сезоне.

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