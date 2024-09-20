Народные приметы на 21 сентября 2024: что можно и нельзя делать в этот день
Забыть об уборке и пойти в гости. Как лучше всего провести 21 сенября.
Забыть об уборке и пойти в гости. Как лучше всего провести 21 сенября.
21 сентября православные христиане отмечают Рождество Пресвятой Богородицы. Это один из 12 церковных праздников, посвященных земной жизни Богоматери и Иисуса Христа (в православии их еще называют двунадесятыми). Также этот день известен как Осенины, потому что осень 21 сентября полностью приходит в свою силу.
Для начала расскажем про народные приметы на 21 сентября в 2024 году о погоде.
В этот день в храмах проходят торжественные праздничные богослужения, верующие идут в церковь. Бездетные женщины молятся о том, чтобы у них родился ребенок.
21 сентября принято было помогать нуждающимся. Говорилось, что это к счастью и благополучию.
С этого дня начинался праздник урожая, который длился неделю, люди ходили в гости друг к другу, устраивали пиры. Молодожены в этот день угощали родственников, включая «позыватого», который давал советы молодым и оценивал их быт.
21 сентября старались провести побольше времени с семьей. Тесть и теща обязательно приглашали к себе зятя, а сваты становились почетными гостями и занимали лучшие места за столом.
21 сентября было принято сжигать старую обувь и одежду, чтобы предотвратить болезни. Также люди угощали близких и свой скот овсяным хлебом. Так наши предки приветствовали Осенину.
Молодые женщины в этот день проводили специальный ритуал. Они укладывали ветки в круг на земле и поджигали их. Когда пламя проходило по кругу, они собирали пепел и разбрасывали его по ветру. Говорилось, что это поможет выйти замуж в течение года.
Также существуют народные приметы на 21 сентября в 2024 году о запретах.
Например, в этот день наши предки не умывались водой из-под крана. Вместо этого рано утром омывали лицо у ближайшего водоема.
Запрещалось ходить босиком. Говорилось, что так можно собрать недуги, которые могут перерасти в хронические болезни. Сейчас эксперты призывают не ходить босиком по твердым покрытиям — например, плитке, бетону. Особенно это опасно для диабетиков и некоторых других пациентов.
Также не советовали резать хлеб ножом, так как он символизирует Христово тело. Хлебные крошки собирали рукой и скармливали птицам. Кроме того, не рекомендуется держать в руках ножницы, иглы или лезвия, стрижку и бритье лучше отложить на другой день.
Запрещалось свататься и впервые признаваться в своих чувствах. Наши предки говорили, что отношения в этом случае не будут долгими и счастливыми. Беременные 21 сентября не говорили о своем сроке и поле будущего ребенка, чтобы избежать возможных проблем во время беременности и родов.
В этот день не принято было убираться, мыть и подметать пол, выносить и жечь мусор, а также вытирать пыль. Люди опасались, что так можно «вымести» или «вынести» счастье из дома. Не советовали заниматься рукоделием. Стоит помнить, что само по себе оно не приносит вреда, а даже наоборот. Так, рукоделие перед сном вместо гаджетов поможет избавиться от стресса.
Запрещалось ругаться, ссориться и злиться.
Айгуль Сабитова