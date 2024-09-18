Как укрыть клубнику на зиму: 7 проверенных вариантов

Почему важно укрывать клубнику на зиму
Укрытие этой ягодной культуры на зиму считается важной агротехнической практикой, которая помогает сохранить растения, улучшить их устойчивость и обеспечить богатый урожай в следующем сезоне. Далее подробно объясним, почему важно своевременно проводить эту процедуру:
- Защита от морозов. В умеренных широтах зимние температуры могут опускаться значительно ниже нуля, что может повредить корни и побеги растений. Укрытие клубники помогает поддерживать более стабильную температуру почвы, предотвращая перемерзание корневой системы. Это особенно важно для молодых растений и сортов с низкой морозостойкостью.
- Сохранение влаги. Зимние осадки и быстрое таяние снега могут привести к чрезмерному увлажнению почвы, что, в свою очередь, может вызвать гниение корней. Укрытие помогает регулировать уровень влаги, защищая клубнику от избыточной воды, а также сохраняет влагу в почве в период оттепелей.
- Защита от вредителей и болезней. Некоторые вредители могут повреждать корни клубники в зимний период. Укрытие создает физический барьер, который затрудняет доступ к растениям. Кроме того, оно помогает предотвратить развитие грибковых заболеваний за счет уменьшения воздействия влаги и перепадов температур.
- Увеличение урожайности. Правильная защита клубники на зиму способствует сохранению здоровья растений, что в конечном итоге приводит к более высокому и качественному урожаю. Хорошо укрытые растения быстрее восстанавливаются после зимы, начинают цвести и плодоносить раньше, чем их незащищенные собратья.
Когда нужно укрывать клубнику в разных регионах России
За исключением южных областей, практически во всех регионах следует укрывать клубнику на зиму. Чтобы определить точные сроки — лучше полагаться на прогноз погоды.
Оптимальный период наступает, когда температуры как днем, так и ночью становятся отрицательными. Если такие условия сохраняются на протяжении 7—10 дней, следует немедленно укрыть клубнику.
Мы подготовили таблицу, которая поможет сориентироваться по срокам укрытия клубники на зиму в разных регионах.
|Центральная часть Россия
|Конец октября — начало ноября
|Северо-Западная часть России
|Конец октября
|Урал
|Середина октября (не позднее конца месяца)
|Сибирь
|Конец сентября — середина октября
|Забайкалье
|Середина октября
|Амурская область
|Начало сентября
|Хабаровский край
|Конец октября
Как подготовить клубнику к зимовке
Далее подробно расскажем про каждый ответственный этап подготовки для этой плодово-ягодной культуры к зимнему периоду.
«Осенняя обрезка клубники считается одним из самых важных этапов подготовки растений к зиме. Необходимо удалить все усы и оставить только сильные розетки листьев. Это поможет растениям пережить зиму и даст хороший старт для следующего сезона», — отмечает Николай Хромов, кандидат сельскохозяйственных наук, старший научный сотрудник ФГБНУ «ФНЦ им. И. В. Мичурина» (наукоград Мичуринск), администратор блога ВКонтакте «Садоводы-огородники-цветоводы России».
Необходимо осмотреть все розетки, срезать ножницами или секатором засохшие, пятнистые и лежащие на земле листья и удалить части растения с признаками гнили или поражения вредителями. Оставляйте стебель примерно 5—10 см, чтобы не повредить точку роста будущих побегов.
Срезанную листву обязательно удалить с грядки, желательно сжечь, чтобы избежать перезаражения растений.
Перед зимовкой клубнику обязательно нужно подкормить, чтобы растения запаслись необходимыми им элементами на долгий период. При использовании комплексных минеральных удобрений важно обратить внимание на состав — в них не должен содержаться азот, чтобы не стимулировать рост листьев.
Подойдут фосфорно-калийные удобрения, они укрепят корневую систему для зимовки и увеличат количество плодовых почек на следующий год. Можно удобрить древесной золой, она богата фосфором, калием, магнием и кальцием.
«Лучшим вариантом для подкормки клубники перед зимовкой считаются органические удобрения. Они медленно высвобождают питательные вещества, обеспечивая растения необходимыми питательными веществами на протяжении всей зимы, что позволяет им лучше перенести холодное время года. Для этого используется компост или перегной, по 2—3 кг на 1 кв. м», — советует эксперт Николай Хромов.
Чтобы избежать водного голодания и позволить растениям запасти влагу на длительный зимний период, проводят предзимние поливы. Для этого за одну неделю или две до первых заморозков необходимо несколько раз основательно пролить каждую розетку клубники не меньше чем 2 л воды.
Закладка цветочных почек на следующий год начинается у клубники осенью, поэтому до первых заморозков обязательно нужно защитить корневую шейку. С годами корневая шейка взрослого растения клубники поднимается выше уровня земли, и, чтобы не заморозить будущие побеги, следует аккуратно поднять почву вокруг основания розетки, формируя невысокие холмики.
Работать следует аккуратно и не сильно углубляясь, чтобы не повредить корни.
Мульчу, использовавшуюся в течение летнего сезона, следует удалить с грядки и сжечь, чтобы избавиться от заболеваний. Неорганическую мульчу (агроткань, пленку ПВХ) также обязательно снимают, чтобы не дать перезимовать под ней вредителям.
Междурядья равномерно посыпают новой мульчей — соломой, опилками, хвойным опадом.
«Для защиты корневой системы клубники рекомендуется мульчирование почвы вокруг растений. Мульча поможет сохранить тепло и влагу в почве, что важно для клубники в зимнее время. Можно использовать перегной или компост слоем в 5—6 см», — советует эксперт Николай Хромов.
Мульча из компоста или перегноя обеспечивает растения питательными веществами. Это помогает поддерживать хорошую структуру почвы и не дает вытолкнуть растение при промерзании земли. Такую мульчу следует использовать только в междурядье, избегая попадания на сами растения.
6. Обработка от заболеваний и вредителей
Осень — лучшее время для обработки растения от вредителей и болезней, так как плодоношение закончилось и не нужно опасаться попадания фунгицидов в пищу.
Для обеззараживания почвы используют «Фитоспорин-М». Для этого его разводят в пропорции 5 г порошка на 1 л воды и полученным раствором проливают землю и опрыскивают растения.
Если летом клубника болела серой гнилью, используют «Хорус». От черной гнили подойдет «Ордан». От разных видов пятнистостей (белой, коричневой, черной) помогает бордоская жидкость. От мучнистой росы — «Топаз», медный купорос. От вредителей обрабатывают такими препаратами, как «Актара» и «Фитоверм».
При использовании любых химических средств обязательно следуйте инструкциям на упаковке и соблюдайте указанные производителем дозировки, а также используйте защитное снаряжение — перчатки, очки и респиратор.
Чем и как можно укрыть клубнику на зиму
Корни этой ягодной культуры находятся близко к поверхности почвы, поэтому в зимний период они подвержены вымерзанию, особенно в условиях морозов без снежного покрова. Правильное укрытие поможет сохранить корневую систему, а также защитить растения от грызунов, которые могут повредить корневища в поисках корма.
Непосредственно укрытие клубники следует проводить после наступления первых заморозков, когда температура воздуха стабилизируется на −10…-5 °C. Если укрыть посадки при первых заморозках, при резких перепадах температур днем и ночью растения начнут преть под слоем материала.
Этот материал обладает различными преимуществами, которые делают его отличным вариантом для зимнего укрытия. Благодаря хорошей воздухопроницаемости агроволокно не накапливает влагу и не образует конденсат, не привлекает грызунов и насекомых и может прослужить несколько сезонов. Нельзя использовать во влажном климате и при частых оттепелях зимой — агроволокно пропускает воду, поэтому растение обледенеет после наступления мороза.
Молодые посадки нельзя накрывать полотном напрямую. В местах, где материал соприкасается с листьями, есть риск вымерзания. Для сооружения укрытия устанавливают дуговой каркас вдоль грядки на высоте 25—40 см от земли, на котором закрепляется агроволокно плотностью не ниже чем 50 г / кв. м. Под полотно для дополнительного утепления можно уложить лапник.
Для укрытия взрослых растений достаточно защитить уязвимую точку роста. Грядка сверху накрывается агроволокном и закрепляется по краям чем-то тяжелым — кирпичами или досками.
Не пропускает воздух и воду, за счет чего хорошо защищает растения от обледенения. Пленка легка в укладке и может быть использована для укрытия как отдельных кустов, так и целых рядов клубники. Накрывать пленкой лучше всего, крепя на дуги на высоте 30—50 см над растениями, чтобы избежать прямого контакта с листьями. Это обеспечит лучшую циркуляцию воздуха.
Нельзя использовать пленку вместе с мульчей из компоста, чтобы у клубники не начался вегетационный период зимой. Также весной под пленкой создается эффект парника, из-за чего клубника может слишком рано пойти в рост, поэтому ее стараются раньше убрать с грядок.
Этот материал более прочен, чем агроволокно, он не пропускает воду, хорошо удерживает тепло и защищает от холодов, однако он менее устойчив к ультрафиолету, что делает срок его эксплуатации более коротким.
Используют его точно так же, как агроволокно, натягивая на дуги или укладывая поверх грядки.
Это распространенный материал, благодаря доступности и небольшой стоимости. Уложенные слоем 8—12 см, опилки хорошо удерживают тепло и подходят для регионов с малоснежными зимами и редкими оттепелями. Однако опилки неподходящий вариант для областей, где зимой часто меняются температурные условия.
Во время оттепелей они впитывают слишком много влаги, а затем замерзают, не выполняя своей основной функции — защищать клубнику от холода. Кроме этого, опилки закисляют почву, что необходимо компенсировать древесной золой.
Используется и как основной укрывной материал, слоем 15 см, и как вспомогательный, поверх листвы или соломы. Запах хвои может отпугивать некоторых насекомых и грызунов, что защищает растения от повреждений.
Лапник помогает предотвратить переувлажнение почвы и гниение растений, так как он отводит лишнюю влагу. Благодаря тому, что он хорошо удерживает снег, лапник позволяет создать воздушную прослойку, которая помогает удерживать тепло вокруг корней клубники, защищая их от морозов. Однако в случае бесснежной зимы только слой лапника не сможет хорошо защитить клубнику от мороза.
Этот природный материал обладает таким рядом преимуществ, как теплоизоляция и воздухопроницаемость, сохраняя тепло и снижая риск застоя влаги и гниения и обогащая почву органическими веществами, улучшая ее структуру и питательность. Однако солома легко намокает при оттепелях и привлекает грызунов, которые вьют в ней гнезда.
«При использовании таких натуральных укрытий, как солома или листва, важно предусмотреть защиту от мышей в виде отравленных приманок», — предупреждает эксперт Николай Хромов.
Использование листьев для укрытия клубники на зиму — это эффективный и экологически чистый способ защиты растений от холода. Со временем листья разлагаются и обогащают почву органическими веществами, что способствует улучшению ее структуры и питательности. Листья, в отличие от опилок, менее подвержены впитыванию влаги, что уменьшает риск переувлажнения и закисания почвы.
Однако у этого вида укрывного материала есть и недостатки — существует высокая вероятность заражения клубники плесенью, грибком или вредителями. Поэтому важно использовать листья здоровых растений и хорошо просушить перед использованием.
Листва раскладывается поверх клубники слоем 10—15 см и прижимается сверху еловыми лапами или сухими ветками, чтобы не дать ветру ее сдуть.
Когда пора открывать клубнику после зимы
Если грядки раскрыть слишком рано, клубника рискует пострадать от возвратных заморозков, с другой стороны, если укрытие снять слишком поздно, растения могут загнить.
Открывать клубнику после зимы рекомендуется, когда снег полностью растаял и температура воздуха стабильно держится выше +10 °C в течение дня и не опускается ниже +0 °C ночью. Важно дождаться, когда температура установится, чтобы избежать резких перепадов, которые могут негативно повлиять на растения.
Чек-лист: как и чем лучше всего укрыть клубнику на зиму
Этот процесс — неотъемлемая часть агротехники, которая позволяет обеспечить здоровье и продуктивность растений. Правильно проведя подготовку и используя различные материалы для укрытия, вы сможете создать оптимальные условия для зимовки ягодной культуры, что, несомненно, хорошо скажется на будущем урожае.
- Для защиты от болезней и вредителей срезают больные, увядшие листья и проводят обработку клубники фунгицидами.
- Чтобы обеспечить клубнику нужными запасом питательных веществ, за неделю перед укрытием на зиму ее следует обильно полить два или три раза и подкормить.
- Для подкормки используют фосфорно-калийные удобрения или перегной с компостом. Нельзя использовать азотсодержащие удобрения.
- Для защиты корней нужно старую мульчу заменить на новую и окучить корневые шейки клубничных розеток.
- Укрывать клубнику начинают уже после заморозков, когда установится минусовая температура и днем, и ночью.
- Использование агроволокна для укрытия клубники на зиму — это современный метод защиты растений от морозов и неблагоприятных погодных условий. Этот материал хорошо отводит влагу наружу, но также будет пропускать талую воду внутрь, поэтому не подходит для укрытия во влажном климате.
- Спанбонд похож на агроволокно, но не пропускает воду, позволяя защитить клубнику от промерзания и холодов.
- Натянув пленку на дуги, можно сформировать комфортную для растений воздушную прослойку, но весной надо внимательно следить и вовремя открыть клубнику, не позволяя ей слишком рано уйти в рост. Также нельзя использовать для укрытия на зиму пленку с мульчей из компоста и перегноя.
- Для малоснежных регионов подойдет способ укрытия опилками, однако они подкисляют почву, поэтому нужно компенсировать это внесением золы.
- Лапником можно и укрыть клубнику как основным материалом, и использовать его вместе с соломой или листьями.
- При использовании для укрытия соломы важно обращать внимание на защиту от грызунов — их привлекает этот материал.
- Листья растений — один из самых дешевых и удобных материалов, но очень требователен к состоянию и качеству. Важно использовать листву только от здоровых растений и хорошо ее просушивать.
- Весной клубнику открывают, когда снег полностью растает и установится ночная температура выше +0 °C.
Эксперт: Николай Хромов, кандидат сельскохозяйственных наук, старший научный сотрудник ФГБНУ «ФНЦ им. И. В. Мичурина» (наукоград Мичуринск), администратор блога ВКонтакте «Садоводы-огородники-цветоводы России»