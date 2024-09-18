12:45 (мск), источник: РБК

Россияне и жители других стран увидели «Урожайную Луну» и затмение

В ночь на 18 сентября жители стран мира могли наблюдать суперлуние и частичное лунное затмение.

Сейчас в Олбани: +14° 0 м/с 94% 756 мм рт. ст. +17°
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Лучше всего явление было видно в Северной и Южной Америке, Европе, а вот в России и Азии — только из западных частей.

Москва, Россия
Москва, Россия | Источник: Reuters

Это полнолуние получило название «Урожайная Луна», потому что оно наступает ближе всего к осеннему равноденствию. Индейские племена сентябрьскую полную Луну называли «Кукурузной Луной». Это время связано с окончанием сбора урожая сельскохозяйственных культур, таких как кукуруза, фасоль и тыква.

Никосия, Кипр
Никосия, Кипр | Источник: Reuters

Сентябрьская луна — второе из четырех суперлуний, которые можно будет наблюдать в этом году. Первой была «Осетровая Луна», которую можно было наблюдать 19 августа.

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