Народные приметы на 22 сентября 2024: что можно и нельзя делать в этот день
Печь, прощать и быть осторожнее с обещаниями. Что наши предки советовали делать 22 сентября.
Печь, прощать и быть осторожнее с обещаниями. Что наши предки советовали делать 22 сентября.
22 сентября православные почитают память святых Иоакима и Анны — отца и матери Девы Марии. Этот день следует за Рождеством Пресвятой Богородицы (21 сентября), как дань преклонения перед теми, кто именно подарил жизнь Матери Иисуса. На Руси 22 сентября еще называли Днем рожениц, так как святые Иоакимм и Анна считаются покровителями матерей и бездетных женщин.
Также 22 сентября — день осеннего равноденствия. Ночь равняется с днем и постепенно начинает увеличиваться. С этой даты наступает второе «бабье лето», которое длится вплоть до праздника Покров 14 октября.
Есть множество примет на этот день. Часть из них касается погоды.
Если 22 сентября много паутины, значит, осень будет погожей, а зима — морозной. Выпавший снег говорит о том, что в следующем году будет плохой урожай.
Если с лиственницы осыпались не все иголки, то зимой будет много снега, но он будет быстро таять. На луке много шелухи и падают листья — к холодной зиме. Комары указывали на то, что зима будет мягкой. Гололед в этот день предвещает дождь.
Дикие гуси гуляют стадами, а скворцы долго не отлетают на юг — осень будет протяженная и ветреная.
Если зайцы не линяют, значит, до холода еще далеко. Ранний листопад у ивы — к скорой зиме.
Теперь — про народные приметы на 22 сентября в 2024 году о том, что можно делать в этот день.
На Руси в этот день старались не начинать новое дело, не брать и не давать деньги в долг.
Также наши предки 22 сентября никому не желали зла, чтобы не накликать беду. Говорилось, что в эту дату нельзя спать при лунном свете — от него надо было укрываться, чтобы не потерять ночью все силы. Современные ученые считают, что сон при свете и с открытыми шторами может привести к болезни Альцгеймера.
Запрещалось 22 сентября выходить на улицу после наступления темноты, иначе можно «нацепить» болезни. Было не принято отправляться в дальнюю дорогу и переезжать. Люди опасались, что это может принести финансовые трудности и проблемы со здоровьем. Также запрещалось оставлять кошелек на столе, чтобы не лишиться денег.
Молодоженам не разрешалось держать двери своего дома закрытыми, а бездетным семьям — грустить и печалиться об отсутствии детей. В день осеннего равноденствия не принято было отказывать гостям.
Айгуль Сабитова