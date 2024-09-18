В Москве вновь зацвела сирень. Появились фото и видеокадры
Из-за этого явления цветение в 2025 году может быть менее обильным.
Из-за этого явления цветение в 2025 году может быть менее обильным.
Из-за аномально теплого сентября в Москве вновь зацвела сирень, пишет ТАСС. В беседе с агентством доцент кафедры декоративного садоводства и газоноведения Тимирязевской академии Елена Орлова уточнила, что такое явление способно повлиять на цветение в 2025 году — оно может быть менее обильным.
«Весенние морозы с ледяным дождем и снегом повредили большинство цветущих и зацветающих в конце апреля — начале мая деревьев и кустарников. Обмерзшие и ослабленные растения не процвели в полную силу. Затем погода сменилась на теплую и дождливую, обеспечив растения влагой с большим запасом», — объяснила Орлова.
Видео с нежно-сиреневыми цветами опубликовали на странице телеканала «Москва 24» во «ВКонтакте». Кадры были сделаны 14 сентября в Серебряном Бору.
Судя по публикациям в соцсети, сирень зацвела не только в столице. Пользователи делятся кадрами, сделанными, например, в Санкт-Петербурге, городе Кинешма в Ивановской области, селе Сачковичи Климовского района (Брянская область) и не только.
По словам метеоролога Татьяны Поздняковой, первые этой осенью заморозки могут прийти в Москву в предстоящие выходные (21−22 сентября) — в регион начнет проникать арктический воздух. Согласно обновленному на 18 сентября прогнозу Гидрометцентра России, в ночь с субботы на воскресенье температура опустится до 2−7 градусов выше нуля. В ночь с воскресенья на понедельник могут быть и отрицательные значения: ожидается, что столбики термометров покажут минус 1 — плюс 4 градуса.