13:36 (мск), источник: РБК

«Наводнение десятилетия» в Центральной Европе. Фоторепортаж

Идущие на протяжении нескольких дней дожди привели к наводнению в городах Польши, Румынии, Чехии и Австрии. Закрытие метро, затопление домов и другие последствия непогоды — в фотогалерее РБК.

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Вызванное дождями наводнение стало одним из самых сильнейших в Европе по меньшей мере за два десятилетия, ущерб от него составит «миллиарды долларов». | Источник: Reuters

Вызванное дождями наводнение стало одним из самых сильнейших в Европе по меньшей мере за два десятилетия, ущерб от него составит «миллиарды долларов», отмечает Reuters. Президент Чехии Петр Павел заявил, что в его стране на восстановление инфраструктуры, поврежденной от наводнения потребуются «месяцы, если не годы».

«Членам правительства будет необходимо сесть вместе с мэрами городов и гетманами и серьезно поговорить о том, как существенно помочь наиболее пострадавшим людям, селам и городам. Потому что те бюджеты, которые сегодня рассматриваются, точно не покроют этот ущерб», — сказал глава государства (цитата по «РИА Новости»).

Последствия наводнения в Микуловице, Чехия.

Последствия наводнения в Микуловице, Чехия. | Источник: Reuters

По данным чешских властей, жертвами наводнения в стране стали четыре человека.

По данным чешских властей, жертвами наводнения в стране стали четыре человека. | Источник: Reuters

Спасатели возводят защитные сооружения в Праге.

Спасатели возводят защитные сооружения в Праге. | Источник: Reuters

Затопленные дома в городе Есеник, Чехия.

Затопленные дома в городе Есеник, Чехия. | Источник: Reuters

Мешки с песком для защиты от наводнения в городе Глухолазы, Польша.

Мешки с песком для защиты от наводнения в городе Глухолазы, Польша. | Источник: Reuters

Затопленные железнодорожные пути в Чехии.

Затопленные железнодорожные пути в Чехии. | Источник: Reuters

Спасатель несет пожилую женщину в чешской Остраве.

Спасатель несет пожилую женщину в чешской Остраве. | Источник: Reuters

Мужчина спасает выжившую рыбу в небольших заводях, оставшихся после наводнения в Чехии.

Мужчина спасает выжившую рыбу в небольших заводях, оставшихся после наводнения в Чехии. | Источник: Gabriel Kuchta/Getty Images

Спасатели в городе Ладек-Здруй, Польша.

Спасатели в городе Ладек-Здруй, Польша. | Источник: Reuters

В Польше в результате наводнения погибли семь человек.

В Польше в результате наводнения погибли семь человек. | Источник: Reuters

К эвакуации затопленных населенных пунктов в Польше привлекли армию. Людей вывозят вертолетами, катерами и военной техникой, отмечает Polsat.

К эвакуации затопленных населенных пунктов в Польше привлекли армию. Людей вывозят вертолетами, катерами и военной техникой, отмечает Polsat. | Источник: Reuters

По данным польских властей, около 90% территории города Левин-Бжески оказалась затоплена.

По данным польских властей, около 90% территории города Левин-Бжески оказалась затоплена. | Источник: Mateusz Slodkowski/ZUMA/ТАСС

Эвакуация в польском городе Левин-Бжески.

Эвакуация в польском городе Левин-Бжески. | Источник: Reuters
Источник: Reuters
Источник: Reuters

Люди собираются вокруг моста в затопленном городе Клодзко, фото снято с беспилотника.

Люди собираются вокруг моста в затопленном городе Клодзко, фото снято с беспилотника. | Источник: Reuters

Подъем реки Вена в австрийской столице.

Подъем реки Вена в австрийской столице. | Источник: Reuters

На фоне экстремальных дождей произошло обрушение пирса на реке Дунай в Австрии.

На фоне экстремальных дождей произошло обрушение пирса на реке Дунай в Австрии. | Источник: Thomas Kronsteiner/Getty Images

Пять человек погибли в Австрии в результате наводнения.

Пять человек погибли в Австрии в результате наводнения. | Источник: Christian Bruna/Getty Images

Подтопления недалеко от Цвентендорфской АЭС в Австрии, которую начали строить в 1970-х, но так и не ввели в эксплуатацию.

Подтопления недалеко от Цвентендорфской АЭС в Австрии, которую начали строить в 1970-х, но так и не ввели в эксплуатацию. | Источник: AFP 2023

Спасатели возводят защитные барьеры на Дунае, чтобы вода не попала на улицы в австрийском Маутхаузене.

Спасатели возводят защитные барьеры на Дунае, чтобы вода не попала на улицы в австрийском Маутхаузене. | Источник: Reuters

Затопленные дома в провинции Галац, Румыния.

Затопленные дома в провинции Галац, Румыния. | Источник: Reuters

В результате наводнения в Румынии погибли семь человек.

В результате наводнения в Румынии погибли семь человек. | Источник: Reuters

Спасение мужчины из воды в Румынии.

Спасение мужчины из воды в Румынии. | Источник: Reuters

Затопленная больница в Румынии.

Затопленная больница в Румынии. | Источник: Reuters

Наводнение в старом городе немецкого Герлица. Уровень воды там превысил четыре метра.

Наводнение в старом городе немецкого Герлица. Уровень воды там превысил четыре метра. | Источник: Paul Glaser/dpa/ТАСС

Уровень воды в Герлице превысил четыре метра.

Уровень воды в Герлице превысил четыре метра. | Источник: Paul Glaser/dpa/ТАСС

Река Эльба во время наводнения в Германии.

Река Эльба во время наводнения в Германии. | Источник: Reuters

Ручей вышел из берегов в немецкого города Розенхайм.

Ручей вышел из берегов в немецкого города Розенхайм. | Источник: Reuters

Снятые с беспилотника затопленные дома в Венгрии.

Снятые с беспилотника затопленные дома в Венгрии. | Источник: Reuters

Местные жители возводят дамбу из мешков с песком на севере Венгрии.

Местные жители возводят дамбу из мешков с песком на севере Венгрии. | Источник: Reuters
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