«Наводнение десятилетия» в Центральной Европе. Фоторепортаж

Вызванное дождями наводнение стало одним из самых сильнейших в Европе по меньшей мере за два десятилетия, ущерб от него составит «миллиарды долларов». | Источник: Reuters
Вызванное дождями наводнение стало одним из самых сильнейших в Европе по меньшей мере за два десятилетия, ущерб от него составит «миллиарды долларов», отмечает Reuters. Президент Чехии Петр Павел заявил, что в его стране на восстановление инфраструктуры, поврежденной от наводнения потребуются «месяцы, если не годы».
«Членам правительства будет необходимо сесть вместе с мэрами городов и гетманами и серьезно поговорить о том, как существенно помочь наиболее пострадавшим людям, селам и городам. Потому что те бюджеты, которые сегодня рассматриваются, точно не покроют этот ущерб», — сказал глава государства (цитата по «РИА Новости»).
Последствия наводнения в Микуловице, Чехия.
Последствия наводнения в Микуловице, Чехия. | Источник: Reuters
По данным чешских властей, жертвами наводнения в стране стали четыре человека.
По данным чешских властей, жертвами наводнения в стране стали четыре человека. | Источник: Reuters
Спасатели возводят защитные сооружения в Праге.
Спасатели возводят защитные сооружения в Праге. | Источник: Reuters
Затопленные дома в городе Есеник, Чехия.
Затопленные дома в городе Есеник, Чехия. | Источник: Reuters
Мешки с песком для защиты от наводнения в городе Глухолазы, Польша.
Мешки с песком для защиты от наводнения в городе Глухолазы, Польша. | Источник: Reuters
Затопленные железнодорожные пути в Чехии.
Затопленные железнодорожные пути в Чехии. | Источник: Reuters
Спасатель несет пожилую женщину в чешской Остраве.
Спасатель несет пожилую женщину в чешской Остраве. | Источник: Reuters
Мужчина спасает выжившую рыбу в небольших заводях, оставшихся после наводнения в Чехии.
Мужчина спасает выжившую рыбу в небольших заводях, оставшихся после наводнения в Чехии. | Источник: Gabriel Kuchta/Getty Images
Спасатели в городе Ладек-Здруй, Польша.
Спасатели в городе Ладек-Здруй, Польша. | Источник: Reuters
В Польше в результате наводнения погибли семь человек.
В Польше в результате наводнения погибли семь человек. | Источник: Reuters
К эвакуации затопленных населенных пунктов в Польше привлекли армию. Людей вывозят вертолетами, катерами и военной техникой, отмечает Polsat.
К эвакуации затопленных населенных пунктов в Польше привлекли армию. Людей вывозят вертолетами, катерами и военной техникой, отмечает Polsat. | Источник: Reuters
По данным польских властей, около 90% территории города Левин-Бжески оказалась затоплена.
По данным польских властей, около 90% территории города Левин-Бжески оказалась затоплена. | Источник: Mateusz Slodkowski/ZUMA/ТАСС
Эвакуация в польском городе Левин-Бжески.
Эвакуация в польском городе Левин-Бжески. | Источник: Reuters
Люди собираются вокруг моста в затопленном городе Клодзко, фото снято с беспилотника.
Люди собираются вокруг моста в затопленном городе Клодзко, фото снято с беспилотника. | Источник: Reuters
Подъем реки Вена в австрийской столице.
Подъем реки Вена в австрийской столице. | Источник: Reuters
На фоне экстремальных дождей произошло обрушение пирса на реке Дунай в Австрии.
На фоне экстремальных дождей произошло обрушение пирса на реке Дунай в Австрии. | Источник: Thomas Kronsteiner/Getty Images
Пять человек погибли в Австрии в результате наводнения.
Пять человек погибли в Австрии в результате наводнения. | Источник: Christian Bruna/Getty Images
Подтопления недалеко от Цвентендорфской АЭС в Австрии, которую начали строить в 1970-х, но так и не ввели в эксплуатацию.
Подтопления недалеко от Цвентендорфской АЭС в Австрии, которую начали строить в 1970-х, но так и не ввели в эксплуатацию. | Источник: AFP 2023
Спасатели возводят защитные барьеры на Дунае, чтобы вода не попала на улицы в австрийском Маутхаузене.
Спасатели возводят защитные барьеры на Дунае, чтобы вода не попала на улицы в австрийском Маутхаузене. | Источник: Reuters
Затопленные дома в провинции Галац, Румыния.
Затопленные дома в провинции Галац, Румыния. | Источник: Reuters
В результате наводнения в Румынии погибли семь человек.
В результате наводнения в Румынии погибли семь человек. | Источник: Reuters
Спасение мужчины из воды в Румынии.
Спасение мужчины из воды в Румынии. | Источник: Reuters
Затопленная больница в Румынии.
Затопленная больница в Румынии. | Источник: Reuters
Наводнение в старом городе немецкого Герлица. Уровень воды там превысил четыре метра.
Наводнение в старом городе немецкого Герлица. Уровень воды там превысил четыре метра. | Источник: Paul Glaser/dpa/ТАСС
Уровень воды в Герлице превысил четыре метра.
Уровень воды в Герлице превысил четыре метра. | Источник: Paul Glaser/dpa/ТАСС
Река Эльба во время наводнения в Германии.
Река Эльба во время наводнения в Германии. | Источник: Reuters
Ручей вышел из берегов в немецкого города Розенхайм.
Ручей вышел из берегов в немецкого города Розенхайм. | Источник: Reuters
Снятые с беспилотника затопленные дома в Венгрии.
Снятые с беспилотника затопленные дома в Венгрии. | Источник: Reuters
Местные жители возводят дамбу из мешков с песком на севере Венгрии.
Местные жители возводят дамбу из мешков с песком на севере Венгрии. | Источник: Reuters