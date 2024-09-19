В Гидрометцентре спрогнозировали до +26 градусов в Москве 19 сентября

Температура воздуха в Москве днем будет варьироваться от +23 до +25 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до +7.
В Московской области днем прогнозируют от +20 до +25 градусов, ночью температура может снизиться до +4.
Ожидается северо-западный ветер со скоростью 6−11 м/с.
Атмосферное давление составит 757 мм ртутного столба.
18 сентября ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова отметила, что из-за засушливого сентября в Москве в этом году может не быть золотой осени.
17 сентября метеоролог информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала, почему в Москве в этом году не было бабьего лета. По ее словам, этот период влился в метеорологическое лето, поскольку погода летняя, не сентябрьская.
В этот же день Позднякова предупредила, что первые за осень заморозки в Москве могут начаться уже в выходные, 22 и 23 сентября. По ее словам, в выходные в регион проникнет арктический воздух и температура понизится до отрицательных значений.