07:45 (мск), источник: Известия

В Гидрометцентре спрогнозировали до +26 градусов в Москве 19 сентября

Переменная облачность, без осадков и до +25 градусов — такая погода ожидает жителей столичного региона в четверг, 18 сентября. Соответствующий прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра.

Сейчас в Олбани: +17° 0 м/с 94% 755 мм рт. ст. +17°
Источник: РИА "Новости"

Температура воздуха в Москве днем будет варьироваться от +23 до +25 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до +7.

В Московской области днем прогнозируют от +20 до +25 градусов, ночью температура может снизиться до +4.

Ожидается северо-западный ветер со скоростью 6−11 м/с.

Атмосферное давление составит 757 мм ртутного столба.

18 сентября ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова отметила, что из-за засушливого сентября в Москве в этом году может не быть золотой осени.

17 сентября метеоролог информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала, почему в Москве в этом году не было бабьего лета. По ее словам, этот период влился в метеорологическое лето, поскольку погода летняя, не сентябрьская.

В этот же день Позднякова предупредила, что первые за осень заморозки в Москве могут начаться уже в выходные, 22 и 23 сентября. По ее словам, в выходные в регион проникнет арктический воздух и температура понизится до отрицательных значений.

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