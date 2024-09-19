Синоптик призвал наслаждаться последними днями «суперлета»

«Погода не просто перешагнула, она изящно перепрыгнула через 1 сентября и продолжала существовать в суперлетнем режиме», — отметил он.
Синоптик предсказал, что уже в пятницу температура понизится до плюс 20−22 градусов, в субботу — еще на пару градусов.
По словам Вильфанда, значительное похолодание в регионе ожидается в воскресенье, 22 сентября, в день осеннего равноденствия.
Ночная температура понизится до +2…+7°C, дневная — до +11…+16°C. То есть к концу недели столбик термометра снизится больше, чем на десять градусов. Накануне главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова рассказала, когда в Москву придут первые заморозки.