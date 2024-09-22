Народные приметы на 23 сентября 2024: что можно и нельзя делать в этот день
К чему готовиться, если кошка нежится на солнце, и почему надо распахнуть шторы. Как проводили на Руси 23 сентября.
К чему готовиться, если кошка нежится на солнце, и почему надо распахнуть шторы. Как проводили на Руси 23 сентября.
23 сентября отмечается народно-христианский праздник Петр и Павел Рябинники. Также этот день называют Именины рябины, Петр и Павел и Петр-Павел осенний. С 23 сентября связан ряд суеверий.
Если в этот день много ягод рябины — осень будет мокрой и дождливой, а зима — длинной, холодной и суровой. Если же их нет — осень будет сухой.
Слабый мех у дичи сулит мягкую зиму, а множество зайцев — суровую. Если старые пни отсырели — пойдет дождь. Пробка в пустой бочке стала туго выниматься — к ненастью.
Если кошка греется на солнце, значит, в ближайшие дни будет тепло. Скот прячется в загонах — скоро начнутся холода.
Теперь расскажем про народные приметы на 23 сентября в 2024 году о том, что можно делать.
Ко дню Петра и Павла рябина от осенних заморозков становилась сладкой, поэтому люди начинали заготавливать ягоды. Из них варили компоты и целебные квасы. Рябину считали отличным средством против болезней и нечистой силы, настой из нее употребляли для лечения простуды. О пользе ягоды говорят и сейчас. Так, в ней содержится витамин Е, поэтому продукт нужно добавлять в свой рацион в период весеннего авитаминоза.
В этот день заготавливали и веточки рябины. Их использовали для того, чтобы отпугнуть злые силы во время плохого самочувствия. Кроме того, 23 сентября рябину развешивали под крышей дома. Так ягоды становились вялеными и сладкими. Собирали причем не всю рябину. Часть ягод оставляли на ветках деревьев, чтобы звери и птицы могли поесть их.
Также сохраняли часть урожая для обрядов. Чаще всего с помощью рябины снимали сглаз. Нужно было разбросать плоды по комнате и выпить теплый отвар. Кроме того, на Руси люди верили, что рябина помогает сохранить молодость, поэтому девушки намазывали ягодами лицо, чтобы избавиться от морщин.
Также 23 сентября наши предки молились святым Петру и Павлу и просили помочь в зимовке.
Обязательно раскрывали шторы, чтобы впустить лучи солнца в дом. Говорилось, что они выгонят все плохое и наполнят жилище добром и удачей. Если было по-настоящему тепло, ненадолго раскрывали окна.
Также 23 сентября занимались уборкой и приглашали гостей. Еще день считался подходящим для новых дел.
Ряд суеверий касался запретов.
Айгуль Сабитова