Подготовка роз к зиме: неотложные заботы цветовода

Подготовка роз к зиме — это важный этап, который требует внимания и стоит потраченного времени. Для того чтобы декоративные растения хорошо перенесли самый холодный период, их необходимо тщательно провести подготовительные мероприятия. Далее подробно расскажем об каждом этапе.
Почему важно правильно подготовить розы к зиме
Чтобы эта цветочная культура пережила зиму и в следующем сезоне радовала вас пышным цветением, необходимо уделить внимание тщательной подготовке роз к зимним холодам. Далее представлены основные этапы:
- укрытие от холода и ветра при помощи укрывных материалов;
- профилактические обработки от различных заболеваний;
- подкормка и окучивание для защиты корней;
- достаточное обеспечение сохранности растений.
Когда начинать подготавливать розы к зиме в зависимости от региона
«Время для укрытия роз в различных регионах страны зависит от климатических особенностей, а конкретно — от наступления первых заморозков и их интенсивности. Розы вполне могут выдержать первые небольшие морозы, поэтому укрывать их нужно при установлении среднесуточной температуры на уровне −5…-2 °C.
На юге России такие температуры наблюдаются в конце ноября, в средней полосе — в конце октября — начале ноября. В более северных регионах это может быть начало или середина октября. Заранее укрывать розы не рекомендуется, так как при теплых температурах присутствует высокий риск распространения грибковых заболеваний под укрытием, где складываются слишком влажные условия и недостаток воздухообмена», — отмечает эксперт Даниил Костылев, ученый-агроном, кандидат сельскохозяйственных наук, доцент, владелец питомника «Цветник Урала».
Ниже представлена таблица с рекомендациями по времени начала подготовки.
|Регион России
|Ориентировочное время подготовки к зиме
|Центральная часть
|Конец октября — начало ноября
|Северо-Запад
|Конец октября
|Урал и Сибирь
|Сентябрь — начало октября
|Южные регионы
|Середина ноября
|Дальний Восток
|Сентябрь — начало октября
|Поволжье
|Середина октября
|Северные регионы
|Начало — середина октября
Как подготовить розы к зиме: пошаговая инструкция
Для успешной подготовки цветов к зимнему периоду необходимо провести санитарную обрезку растений, аккуратно прищипнуть здоровые побеги, прополоть землю от сорняков. А также советуем окучивать и замульчировать, вовремя подкормить фосфорно-калийными удобрениями, обработать от вредителей и болезней, а затем уже укрыть растения. Далее подробно расскажем про каждый процесс.
Это мероприятие перед зимовкой позволяет укрепить кусты роз и защитить их от болезней. Побеги срезают под косым углом, секатор необходимо периодически дезинфицировать, небольшие срезы можно прижечь аптечной зеленкой, а крупные — обработать садовым варом.
Кроме обрезки слабых и больных побегов, а также укорачивания остальных рекомендуем удалить с роз листья в несколько приемов для избежания грибковых заболеваний (начиная с нижних листьев). Вырезанные побеги и всю листву нельзя оставлять рядом с растением (их лучше выкинуть или сжечь). В августе рекомендуем перестать проводить срезку роз на букеты и дать завязаться небольшому количеству плодов (некоторые виды имеют плоды). После обрезки проводят обработку фунгицидами и инсектицидами.
«Обрезку роз проводят для простоты и эффективности укрытия. Срезают примерно ⅔ от высоты растения или даже еще ниже. Сроки обрезки на севере страны и в Сибири — конец октября, в средней полосе России — в ноябре. Агротехнический срок обрезки — после опадения листьев или после начала этого процесса», — рассказывает эксперт Даниил Костылев.
Удаляют невызревшие, тонкие, старые и заболевшие ветви. Сохраните молодые и здоровые побеги длиной 50—70 см, укоротите боковые побеги на две или три почки. При плюсовой температуре тщательно снимите плети с опоры, чтобы те не сломались. Удалите листву и аккуратно свяжите плети.
Этот вид обрезают на высоту 30—40 см. Удаляют все слабые, больные и старые ветви, а оставляют только сильные и здоровые побеги.
С растения удаляют листву, слабые и больные ветви. Здоровые побеги необходимо укоротить примерно на 15—20 см, сохраняя форму кроны. Не забудьте бережно пригнуть растение на зиму.
Этот вид роз обрезают умеренно — следует укоротить побеги на ⅔ их основной длины. Все заболевшие и слабые побеги тщательно удаляют.
Обрезка роз проводится на высоту 50—70 см, удаляют старые и заболевшие, а также слишком длинные побеги.
После обрезки роз необходимо провести окучивание. Это процесс подсыпания почвы вокруг основания куста для защиты корневой системы от морозов. Перед мероприятием приствольные круги выпалывают от сорняков и освобождают от однолетников, аккуратно рыхлят, присыпают древесной золой. Рекомендуем окучивать розы землей на высоту 20—30 см, а также использовать для этого торф или перегной. Следует замульчировать почву еловым опадом, сосновой корой и т. д.
Осенью розам необходима подкормка фосфорно-калийными удобрениями. Эти элементы способствуют укреплению корней и повышению устойчивости растений к холодам. Нельзя применять азотные удобрения с конца июля и начала августа, так как они стимулируют рост листвы и побегов.
«На севере, в средней полосе и Сибири для усиления зимостойкости роз подкормку фосфором и калием проводят в сентябре. На юге России такую подкормку можно начинать в конце сентября и продолжить в октябре. Питание растений этими элементами помогает накопить углеводы в корнях и стеблях, что сгущает межклеточную жидкость и повышает сопротивляемость тканей морозу. Рекомендуем для подкормки водорастворимое удобрение монофосфат калия, растворяют одну столовую ложку в 10 л воды. Таким количеством раствора проливают два или три растения, повторно через две недели», — советует эксперт Даниил Костылев.
Это самый важный этап в подготовке роз к зимнему периоду. Виды укрытия зависят от вида растения и климата, но чаще всего используют лапник, агроволокно, сухую листву или другие эффективные материалы. Укрытие защищает кусты от низких температур и порывистого ветра.
Чем можно укрыть розы на зиму
«Желательно, чтобы укрытие было относительно воздухопроницаемым. Поэтому здесь хорошо подходят специальные дышащие элементы, например несколько слоев нетканого укрывного материала. Наиболее простой способ — это засыпание розы слоем грунта», — рекомендует эксперт Даниил Костылев.
Для укрытия используются различные материалы. Вот несколько вариантов:
- лапник (хвойные ветви);
- нетканый материал (агроволокно, спанбонд);
- сухая листва;
- мешковина или мешки из джута;
- деревянные каркасы с полиэтиленовой пленкой или укрывным материалом;
- солома или сено.
Что делать с розами весной после зимы
Весной, как только сходит снег и устанавливается стабильная температура выше +0 °С, укрытие роз следует постепенно убирать. Для этого выбирают пасмурную безветренную погоду. Сначала откройте торцы, затем снимите верхний слой укрытия, а через несколько дней основной. Затем дайте кустам адаптироваться к изменению температуры.
Проверьте растения на наличие повреждений и при необходимости проведите санитарную обрезку. Притеняйте кусты первое время и постепенно увеличивайте количество солнечного света для роз.
Кроме того, при оттаивании почвы необходимо отгрести от кустов грунт и удалить мульчу, которыми посадки были окучены. Иначе может произойти выпревание.
Анна-Мария Матис, оперная певица, солистка Мариинского театра, инициатор экокультурного проекта «Остров роз», делится своим опытом:
— В городском волонтерском проекте по созданию «Острова роз» в Санкт-Петербурге мы выбрали для себя тактику высадки морозоустойчивых и неукрывных сортов роз. Проект существует уже третий год, и по исходу двух зим мы можем сделать некоторые выводы.
Абсолютными лидерами считаются гибриды роз, выведенные из сорта ругоза. Многие ошибочно полагают, что это шиповники, из-за формы листа. Но на самом деле селекционеры положили жизни на то, чтобы вывести розы, которые можно было бы выращивать, например, в Канаде, и сильно огорчаются таким любительским обобщениям. Основная разница заключается в форме цветка, ведь у шиповника он простой — пятилистный, а у гибридных роз, выведенных из сорта ругоза, они бывают совершенно необыкновенные по красоте и пышности. А также сорта канадской селекции — одни из самых зимостойких — у нас тоже проявили себя неплохо, но, увы, не все. У многих без укрытия зимуют розы, названные в честь английского путешественник и исследователя Джона Дэвиса, в этом году мы тоже решили попробовать высадить этот сорт.
Существует один секрет: нужно приобретать корнесобственные розы, а не привитые. В случае вымерзания веток корнесобственные розы вновь выпустят тот же сорт, что вы посадили. При этом, если вам кажется, что роза погибла, не торопитесь удалять корни, ведь корнесобственные розы могут дать новую почку и пойти в рост через сезон. Но если вы сажаете привитые розы, то есть вероятность, что роза переродится и в этом случае, уже как раз в тот самый пятилистный шиповник, на который она была привита.
Розы, пережившие уже две зимы. Все гибриды ругоз: Savel, Snow Pavement, Ritausma, и чуть хуже чувствует себя Hansa, но, возможно, это именно наш случай, так как мы высаживаем розы по набережной реки, в промежутках между ивами.
Розы-первогодки, лучше всего пережившие прошлую сложную зиму. Безусловный лидер — высокорослый шраб канадской селекции роза Emily Carr, которая выросла к концу сезона до 180 см! Канадские парковые розы Morden Blush, Lоuise Bugnet и Prairie Joy. И неплохо показал себя почвопокровный сорт Les Quatre Saisons («четыре сезона»). Но тут невозможно сказать однозначно, проект располагается на открытой территории в Санкт-Петербурге, и кто-то постоянно или черенковал это сорт, или думал, что если отрезать плети, то куст пойдет вширь.
Памятка для садовода: как подготовить розы к зиме
Для того чтобы декоративные растения хорошо перенесли зимовку, их необходимо тщательно подготовить. Рекомендуем придерживаться основных принципов подготовки:
- проведите аккуратно обрезку роз;
- окучивайте розы для защиты корней;
- обработайте посадки от грибковых инфекций и вредных насекомых;
- проведите подкормку фосфорно-калийными удобрениями;
- выбирайте подходящий материал и укройте растения, когда наступят устойчивые заморозки;
- весной снимайте укрытие постепенно в пасмурную безветренную погоду и проверьте состояние кустов.
Автор: Анастасия Калинина
Эксперты: Даниил Костылев, ученый-агроном, кандидат сельскохозяйственных наук, доцент, владелец питомника «Цветник Урала»; Анна-Мария Матис, оперная певица, солистка Мариинского театра, инициатор экокультурного проекта «Остров роз»