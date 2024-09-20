На север Италии обрушился ураган «Борис». Фото
Регион Эмилия-Романья затопило, люди эвакуируются.
Регион Эмилия-Романья затопило, люди эвакуируются.
Ураган Борис, уже посвирепствоваший в Восточной Европе, нанес новый удар — теперь по северу Италии. В регионе Эмилия-Романья уже погибло 24 человека, по всему северу страны множатся оползни и паводки.
Хадер Дарди, мэр городка Модильяна, сказал The Guardian, что река будто «взорвалась», и что ситуация гораздо хуже, чем была в прошлом году, когда город тоже затапливало.
Вода ринулась вниз по течению через другие деревни на побережье. Люди массово покидают свои жилища. Лука делла Годенца, мэр Кастель Болоньезе, считает, что реальность оказалась «хуже любых прогнозов». Местных жителей призывают не держаться за свои дома и срочно перебираться на возвышенности, или хотя бы на 2 и 3 этаж дома, если они есть.
Из-за оползней заблокирована часть местных дорог. Школы будут временно закрыты, людей призывают воздержаться от поездок и по возможности работать из дома.
Аналогичное наводнение в прошлом году унесло 17 жизней и нанесло ущерб на сумму около 8,5 миллиардов евро — ущерб от этого года считать еще рано.
Ранее рассказывали, к каким последствиям привел этот шторм в Восточной Европе.
Георгий Мазуркевич