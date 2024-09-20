В Северном полушарии Земли 22 сентября наступит астрономическая осень

«Осеннее равноденствие уравнивает продолжительность дня и ночи на всей Земле. После перехода Солнца в Южное полушарие небесной сферы ночь в Северном полушарии Земли становится длиннее дня, здесь наступает астрономическая осень. В Южном полушарии Земли ночи становятся короче, там наступает астрономическая весна», — уточнили ученые.
Равноденствием называют момент пересечения центром видимого диска Солнца небесного экватора. Это явление наблюдается дважды в году — весной и осенью. После весеннего равноденствия, происходящего в марте, в Северное полушарие Земли приходит астрономическая весна, а в Южном наступает осень.