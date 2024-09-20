09:42 (мск), источник: ТАСС Наука

В Северном полушарии Земли 22 сентября наступит астрономическая осень

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Осеннее равноденствие, ожидаемое 22 сентября, станет началом астрономической осени в Северном полушарии Земли. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Московского планетария.

Погода в Олбани: Сейчас Прогноз на 2 недели Прогноз на месяц
Источник: Агентство «Москва»

«Осеннее равноденствие уравнивает продолжительность дня и ночи на всей Земле. После перехода Солнца в Южное полушарие небесной сферы ночь в Северном полушарии Земли становится длиннее дня, здесь наступает астрономическая осень. В Южном полушарии Земли ночи становятся короче, там наступает астрономическая весна», — уточнили ученые.

Равноденствием называют момент пересечения центром видимого диска Солнца небесного экватора. Это явление наблюдается дважды в году — весной и осенью. После весеннего равноденствия, происходящего в марте, в Северное полушарие Земли приходит астрономическая весна, а в Южном наступает осень.

 (Не)целебное лакомство: полезно ли варенье для здоровья?
"На 100% эффективный препарат от ВИЧ": что известно о новом средстве ленакапавире?
MailО компанииРеклама
Обратная связьО проектеО технологиях рекомендацийИнформация предоставлена: ИА «Метеоновости»