09:29 (мск), источник: Lenta.Ru

В регионе России за ночь произошло три землетрясения

В Кемеровской области за ночь произошло три землетрясения. Об этом сообщается на сайте Алтае-Саянского филиала единой геофизической службы РАН.

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Источник: РИА "Новости"

По его данным, первый подземный толчок произошел в 12 ночи по местному времени. Его магнитуда составила 4,6, эпицентр находился в 49 километрах от города Ташгатол. Второе землетрясение в Кузбассе произошло в 19 километрах севернее Ташгатола, его магнитуда составила 2,5.

В 2:45 по местному времени был зафиксирован еще один толчок магнитудой 3,8 в том же районе, где и первый подземный толчок. В филиале уверены, что сейсмическая активность связана с интенсивными горными работами — к перераспределению напряжений в земной коре привели выемка и перемещение больших объемов породы.

В августе около берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 6,1. Эпицентр удален от побережья на 123 километра, глубина его залегания составила около 27 километров на глубине Тихого океана.

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