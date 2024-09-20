Клематисы и хосты. Грамотно готовим садовые цветы к зиме
С приходом осенних дней садовые цветы начинают плавный переход в естественный для себя «спящий» режим жизни. Рассказываем, как им помочь.
С приходом осенних дней садовые цветы начинают плавный переход в естественный для себя «спящий» режим жизни. Рассказываем, как им помочь.
Самим пройти нелегкий период испытаний морозами, холодными ветрами, ледяными дождями, снегопадами растениям не просто — все нуждаются в нашей помощи. Даже самые неприхотливые и выносливые.
Долгие годы ломонос — еще одно распространенное название клематиса — может расти и обильно цвести на одном и том же месте, не требуя к себе особого внимания и ухода. Вьющееся растение с яркими гроздями мелких или отдельными крупными — с головку подсолнуха — цветами, украшают многие дачные и приусадебные участки. Заплетают беседки, свешиваются с заборов, увивают стены строений. Любят клематисы цветоводы за то, что они прекрасные дружелюбные соседи практически для всех растений в саду, уживаются даже с капризными розами.
В последние сентябрьские дни начинаем работать с клематисами «по-осеннему» — плавно переводить их в предстоящий «режим покоя».
Плавно, не спеша, уменьшаем поливы. В это время их надо бы прекращать совсем, но осень в последние годы все чаще теплая и зачастую без дождей, потому редкие обильные разовые поливы растениям еще нужны. Корни должны вдоволь «напиться», напитаться влагой, чтобы не промерзать в морозы. Лучше все-таки ориентироваться по просыханию верхнего слоя почвы. К октябрю, если температура воздуха снижается, снижаем и интенсивность поливов. Когда на улице −5°С, прекращаем поливать клематисы.
Подкормки в это время не строго обязательны, но большинство садоводов проводят их, особенно заботясь о взрослых и ослабленных растениях. Последние подкормки в уходящем сезоне желательно проводить в середине сентября. Вносим комплексные фосфорно-калийные удобрения: «Осеннее универсальное», «Мастер», «Флоровит», «Кемира осенняя», др., которые укрепят иммунитет растений, помогут подготовиться к зиме. Вносить удобрения надо, строго придерживаясь указанных производителем пропорций, увеличенная концентрация может повредить растениям.
Цветоводы рекомендуют осенью для клематисов такую подкормку: смешать стакан древесной золы со стаканом песка (то есть, рассчитываем норму 1:1), подсыпать под каждый куст и присыпать слегка грунтом. Осенние дожди помогут «работать» удобрению. Подкормки с содержанием азота нельзя в это время категорически.
Обязательна осенняя профилактическая обработка клематисов от грибковых заболеваний. Опрыскиваем растения и почву вокруг них раствором фундазола, марганца. Если есть пораженные ветки, их надо обрезать и сжечь, растение опрыскать, а землю пролить слабым раствором фундазола. Медным или железным купоросом обрабатываем к концу октября или уже в первых числах ноября.
Самый опасный для клематисов вредитель — галловая нематода. Заметили, что червяки нематоды появились в корнях растения, удалите его, как можно быстрее, чтобы вредитель не перешел на другие кусты. Для профилактики от нематоды проводят обработку растений безопасным биологическим препаратом «Нематофагином». Предотвратить развитие и распространение нематоды, да и других вредителей, можно, посеяв вокруг кустов клематисов или по периметру всех посадок петрушку, укроп, кориандр, бархатцы, календулу, перечную мяту. Ароматы этих растений действуют на вредителей губительно.
В осеннем уходе за клематисами есть один специфический момент, особенность именно этих растений — обрезка кустов. Это одна из обязательных и важных процедур в процессе подготовки клематисов к холодному периоду. Проводится обрезка в октябре-ноябре, отнестись к ней нужно серьезно, учесть все необходимые требования. Безусловно, в каждом регионе определить время обрезки нужно «по-своему». Ориентиром служит температура воздуха: если она снизилась до −4−5°С, время настало.
Чем специфична осенняя обрезка клематисов? Способом ее проведения. Необходимо определить, к какой группе ломоносов относится ваше растение — на каких его побегах закладываются цветочные почки. От этого и зависит выбор способа обрезки. Если на однолетних побегах — это фитосанитарная, обрезать надо коротко, оставляя от земли две почки. Такая обрезка даст красоту и здоровье кусту — весной все отрастет и появятся бутоны.
Кусты, на котором цветочные почки образуются на приросте минувшего года зачастую совсем не обрезают, или обрезают по методу «высокой» (или «длинной») обрезки, сохраняя до 15 узлов на побегах. Многие цветоводы срезают на таких кустах только отцветшие части, когда заканчивается вегетационный период. Ломоносы, которые дают раннее цветение, на побегах прошлого года, снова зацветают массово к концу лета на подросших за сезон ветках, их обрезают в несколько этапов.
Летом удаляется часть старых побегов, которые уже отцвели, осенью же часть веток подрезают на треть лозы (оставляя от земли до полутора метров), а часть срезают до 2−3 почек. Производят обрезку «низкую». Так клематис получит возможность зацветать дважды.
Определили принадлежность своего растения к одной из этих групп — обрезайте по ее условиям и правилам. Если сомневаетесь, не бойтесь поступить согласно методу «проб и ошибок»: в этом сезоне проведите обрезку несколькими, нужными на ваш взгляд и опыт, методами. Беды не будет, растение не пострадает, будет цвести. А уже в следующем году, когда клематис зацветет, присмотритесь к нему, и все-таки определите его тип, чтобы в дальнейшем не гадать, как поступать.
Санитарную осеннюю обрезку проводим обязательно, она для всех типов растений «типичная» — убираем больные и слабые, поврежденные побеги до основания. Делаем эту операцию в конце октября, когда листья и цветки клематиса уже подсохли.
Так как клематис «однолюб» в выборе постоянного места — может расти и прекрасно цвести там, где посажен, на протяжении до 30 лет, лучше не беспокоить его пересадками без надобности. Куст со временем наращивает мощную корневую систему, выкопать его, не травмировав, почти невозможно. Но если есть необходимость пересадки, до середины осени самый подходящий период для пересаживания имеющихся на участке клематисов и посадки новых сортов. Именно осенью они лучше укоренятся, успеют окрепнуть, а летом зацветут.
Выбранное место под посадку должно быть солнечным, защищенным от холодных сквозняков, немного поодаль от стен зданий и заборов, крыш и водосточных стоков (клематисы, не любят, чтобы им «капало на голову»). Почва должна быть легкая, плодородная, слабощелочная или нейтральная, способная хорошо впитывать влагу.
Как только определились с местом посадки, сразу же планируем, какие и как правильно установить опоры, чтобы при дальнейшем росте ломоноса они не травмировали побеги и корни. Арки, перголы, шпалера, просто пластиковая сетка, обернутая вокруг вкопанной трубы или столба — выбор опоры на ваш вкус. Иногда опорой для клематиса прекрасно служат стволы деревьев.
Выкапываем квадратную яму под саженец со сторонами не меньше, чем в 60 см. Если садим несколько кустов, оставляем расстояние между ними приблизительно в метр. Дно ямы устилаем дренажом: керамзитом, битым кирпичом, щебнем (размером не более 10 см). Выкопанный грунт делим на две части: одна будет для закрытия ямы, а вторая — основой для размещения корней растения. Вторую часть грунта смешиваем с перегноем и песком (в равных количествах), добавляем горсть древесной золы. Многие добавляют еще комплексные удобрения для лиан и цветущих растений — лишним не будет.
Посадку клематиса необходимо провести в строгой последовательности: заполняем яму подготовленной почвосмесью (это вторая часть грунта), сооружая из нее холмик; ставим на него растение, распределяя корни по склонам; засыпаем яму грунтом (первой частью). Важно правильно «выдержать» глубину посадки — присыпаем грунтом и корневую шейку, и нижнюю пару почек (листиков). Если саженец молодой, корневую шейку углубляем на 10−12 см, у клематисов постарше она должна «уйти» еще глубже — на 15−20 см.
Вокруг корневой шейки нужно соорудить своеобразный профилактический пояс из песка и древесной золы, чтобы предупредить заболевание фузариозом, которое может развиваться после посадки. Щедро поливаем саженцы и мульчируем листьями либо скошенной травой, чтобы подольше задержать влагу.
Клематисы размножают осенью делением кустов и отводками. Цветоводы также стараются в эти дни заготовить черенки.
Куст клематиса можно делить несколькими способами, все зависит от возраста растения. Если ему не больше шести лет, можно выкопать весь куст, разделить на части, которые посадить по таким же правилам, как и при пересадке. Если растение постарше, корневая система у него разрослась довольно обширно, чтобы не повредить ее, надо подкопать куст только с одной стороны, аккуратно отделить часть со здоровыми побегами. Садим отделенную часть (как было сказано выше), корни материнского куста обязательно прикапываем. При любом методе деления надо учитывать, что побеги на деленках подрезаются до того места, где есть две зрелые почки.
Размножение клематисов отводками проводится так же, как и других многолетних растений. Выбранную здоровую ветку пригибаем к земле, закрепляем ее, присыпаем грунтом, оставляя свободным конец. Появились молодые росточки — значит, укоренение побега прошло удачно, его отделяют от материнского растения.
Черенки нарезают из средней части одревесневших побегов, оставляя на каждом по 1−2 узелка. Верхний срез делаем под прямым углом, нижний — под углом в 45 градусов. Заготовленные черенки обрабатываем стимуляторами роста, высаживаем в подготовленную увлажненную смесь из песка и торфа, переносим емкости с посадками в прохладное помещение. Храним до высадки весной.
Обычно клематисы нормально переносят небольшие похолодания, даже первые морозцы без укрытий. Если же в вашем регионе чаще зимы холодные и бесснежные, клематисы необходимо «утеплять». Заморозки не прекращаются несколько дней подряд, начинайте сооружать укрытия. Засыпьте приствольные круги у клематисов компостом или перегнившими листьями, сверху присыпьте землей. Слой такого укрытия должен быть потолще, даже лучше сделать холмик. Если куст обрезан коротко, засыпайте его полностью. Сверху можно прикрыть сухими листьями, укрывным материалом, лозой, нарезанной на части.
Длинные побеги (лозу) укладывайте на землю, аккуратно скручивая. Лучше сделать подстилку из сухих веток, опилок или лапника. Засыпьте лозу землей вперемешку с листвой, накройте досками, шифером, рубероидом. Можно соорудить невысокий каркас и уже поверх него уложить утеплитель из веток, пленки или агроволокна.
Зимние морозы клематисы переносят довольно стойко, для них страшнее, когда оттепели чередуются с резкими похолоданиями. Накапливающаяся в такие периоды влага может спровоцировать загнивание. В теплые дни можно проветривать ломоносы, снимая или приподнимая укрытия, но это трудоемко, обычно садоводы так не поступают, разве что слегка приподнимают укрытия по краям, чтобы хоть немного обдуло свежим воздухом. Весной, когда тепло установилось, а солнце хорошо и подолгу освещает растения, клематисы открываем полностью.
До самой поздней осени клумбы на участках в яркой зелени растений, всевозможных красках цветов. Вот-вот на дворе зима станет хозяйничать, а многие кусты роз цветут, астры рассыпали яркие фонарики цветов по всему участку, хризантемы просто на пике своей красоты — переливы оттенков и красок такие, что словами не описать. Вот только любимые наши хосты к осеннему периоду, к сожалению, уже угасают. Не радуют пышной зеленью, имеют довольно плачевный вид. Листья у них к середине сентября пожелтели, пожухли, поникли, «прилипнув» к земле.
Независимо от вида, все хосты к окончанию теплого сезона теряют свою энергичность. Как сохранить здоровье любимых растений, их силу, чтобы распустились весной во всей красе?
Главная достопримечательность хосты — совсем не цветки, хотя они замечательно яркие, нежные, крупные и мелкие — листья затмевают своей красотой цветы растения. Истинные любители хост даже срезают цветоносы, когда они начинают появляться, отдавая предпочтение только красивым листьям. Удаляют цветоносы не только ради красоты листьев на кустах. Многие цветоводы считают, что подготовка хост к зимнему периоду начинается в теплые осенние дни, когда растения еще цветут. Бутоны, которые отцвели, начинают увядать следует удалять со стеблями, чтобы помочь хостам сохранить свою жизненную энергию, не растрачивать ее на цветки, ведь силы еще нужны на созревание семян, на жизнь в зимних условиях.
План осеннего ухода за хостами не слишком обширный, главные действия — подкормка, полив, обрезка кустов и надежное укрытие их от морозов.
Красивые кусты, хорошо чувствующие себя в тени, очень влаголюбивые. Если осень без дождей, то полив необходим. Но не стоит ориентироваться на погодные условия, хосты и сами подскажут, что нуждаются во влаге — упругие и сочные листья вдруг станут подвядать, и словно опускаться к земле. Не всегда виной этому жаркие дни, в осенние месяцы влаги может не хватать растениям в силу состояния их здоровья, состояния почвы, на которой произрастают. Все это надо брать во внимание.
Поливаем, напитывая влагой корни. На листья стараемся водой не попадать, иначе можем столкнуться с грибковыми инфекциями. С понижением температуры воздуха снижаем планомерно и количество поливов. Перед зимовкой для хост обязателен влагозарядный полив. Необходимо достаточно много воды, чтобы обильно увлажнить почву, дать корням дополнительный заряд жизненных сил.
Основной компонент осенней подкормки хост — мощный тандем фосфора и калия. Азот в это время растениям противопоказан, он вызовет активный рост зеленой массы, которая, конечно же, не перенесет надвигающихся холодов, погибнет.
Удобряем суперфосфатом и сульфатом калия: достаточно внести по 30−40 г того и другого удобрения в расчете на один квадратный метр посадок. Можно в это время использовать комплексное удобрение — монофосфат калия. И, как всегда, выручат костная мука и древесная зола. Муки достаточно внести по 60 г на квадратный метр. Подкормку из золы лучше сделать в виде водного раствора, в расчете 100−150 г золы на 10-литровое ведро воды. Подкормки стараемся вносить только под корень, важно не попадать на листья.
На рынке удобрений представлено сегодня множество сбалансированных, подобранных под каждый вид растений специальных «осенних» подкормок. Хостам подойдут «Бона Форта осеннее», «Фертика осень», др. Применять надо строго по инструкциям на упаковках.
Хосты с благодарностью принимают растительные удобрения: перегной (рассыпаем вокруг куста и присыпаем землей), птичий помет (используем в сухом виде и в виде водного раствора), компост (раскладываем вокруг растений). Применяют многие для осенней подкормки хост так называемое зеленое удобрение. Это растения, которые высаживаются на грядках для улучшения состава почвы. Их скашивают и прикапывают вокруг кустов. Таким же методом можно использовать в качестве удобрения растительные отходы, материалы для мульчирования (листья, траву, солому), чайный жмых (обычная чайная заварка).
Помогая хостам пережить сложный холодный период, не переусердствуем — применяем все в меру и только нужное. Переизбыток удобрений пагубно скажется на растениях, может быть ожог листьев или корней. Недостаток осенних удобрений приведет к тому, что у растений значительно снизится устойчивость к болезням и вредителям, они ослабнут, зимой им будет сложно. Пагубно повлияют на здоровье хост и неправильно подобранные осенние подкормки.
Некоторые цветоводы рекомендуют осеннюю обрезку листьев хосты, другие категорически против нее. Здесь есть свои «за» и «против», которые имеют много аргументов. Например, положительно то, что при обрезке будут уничтожены вредители, которые живут в листьях хост, уменьшится вероятность возникновения грибковых инфекций. Аргумент отрицания: растения и так ожидает с приходом зимы серьезный стресс, потому усугублять их «страдания» обрезкой не стоит, да и листья послужат своеобразной мульчей-утеплителем. Каждый определяется по мере своей практики, опыта, так будет правильно. Решаете проводить обрезку, начинайте, как только пожелтеют листья, до наступления заморозков.
Листья обрезаем, оставляя черешки высотой не больше 10 см. Все собранные растительные отходы лучше сжечь, чтоб не волноваться по поводу спрятавшихся вредителей. Инструмент перед работой надо обработать, надежнее будет. Каждый куст хост рекомендуется замульчировать перепревшим компостом или сухим торфом. Мульчу дополнительно можно обработать фунгицидами, например, «Фитоспорином».
Мульча зачастую выступает как хорошее утепление хост, если живете в регионах с зимами не слишком студеными. Там, где характерны зимние стужи и пронизывающие ветра, хосты лучше укрыть любым укрывным материалом, надежно закрепив его по периметру куста. Сверху можно дополнительно прикрыть сухими листьями, лапником.
Хосты — довольно морозостойкие растения, но утепление будет не лишним. Необходимо только периодически, особенно когда бывают оттепели, проветривать кусты под укрытиями, чтоб не допустить подпреваний.