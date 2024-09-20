Чем кормить и как пересаживать. Как ухаживать за лилиями осенью
Сначала кормим растения удобрениями, а потом все полностью убираем.
Сначала кормим растения удобрениями, а потом все полностью убираем.
В сентябре «кормим» лилии фосфорно-калийными удобрениями. Пока ничего не меняем в августовской рецептуре подкормок, их количестве и прописанных рекомендациях. Категорически отказываемся, как бы кто не советовал, от внесения в это время свежих органических удобрений — луковицы и корни могут получить ожоги.
Во второй половине месяца прекращаем все без исключения подкормки. Даем возможность луковицам планомерно, без лишних беспокойств, войти в период покоя.
Стебли лилий в сентябре уже полностью высохли, пожелтели. Это сигнал, чтобы их обрезать. Делаем все предельно аккуратно: работаем только острозаточенным инструментом (желательно перед работой его продезинфицировать); срезаем до уровня земли (разрешается оставлять пеньки высотой до 10 см); срезы должны быть под углом, чтобы естественная влага не скапливалась на них (не допускаем загниваний).
Если у вас посажены сорта лилий, которые дают за сезон много деток, стоит заняться их выкопкой и пересадкой в сентябре. Поврежденные и подгнивающие чешуйки на выкопанных луковичках удаляем, обрабатываем их в темном растворе марганцовки или любого фунгицида. После просушки можно высаживать молодой посадочный материал в грунт, либо отправлять на хранение.
Чтобы не навредить луковицам лилий, ушедшим в покой, в октябре, когда еще нет ощутимых морозов, лилии нужно укрыть. Мульча из опилок, опавших листьев, торфа или лапника будет надежно сохранять луковицы лилий от вымерзания, даже если зима абсолютно бесснежная. Температура между почвой и мульчей будет оптимальной для зимующих растений.
Личные наблюдения и выводы. Пересаживаю ежегодно, не обращая внимания на удивление соседей: «Зачем пересаживать, растут нормально, прекрасно цветут на одном месте много лет?» Спорим, доказываем, переубеждаем друг друга. Безусловно, у каждого свое мнение, но, как вижу, со временем соглашаются многие с моими доводами.
Клумба с лилиями, без сомнения, одно из главных украшений участка. Привлекают садовые лилии не только людей, но, к сожалению, и насекомых, которые приносят им вред, поселившись в почве.
Ежегодная пересадка позволяет очищать луковицы лилий от таких «прижившихся квартирантов», от болезнетворных грибков. На новом месте цветы не будут испытывать активных атак вредителей, будут расти спокойно.
За пересадки есть еще один аргумент — во время работы удобно получать новый посадочный материал лилий. На донце каждой луковицы за сезон отрастают детки, отделив которые, можно получить новые растения. Молодежь, конечно, надо высаживать отдельно, соорудив импровизированный детский сад (помечаем биркой каждую детку, с указанием сорта, чтобы потом посадить в клумбу по цветам и размерам). За пару лет высаженные детки наращивают «луковичную» массу, накапливают достаточно питательных веществ, и становятся вполне самостоятельными растениями. Их можно пересаживать в основной лилейник.
Пользуюсь еще одним простым и надежным способом размножения любимых лилий. Беру большую, здоровую луковицу лилии и отделяю от нее крупные чешуйки наружного слоя. Лучше снимать по одному слою с нескольких луковиц, чтобы не сильно повредить, не нарушить способность материнской луковицы быть полноценным растением. Чешуйки замачиваю в биостимуляторе и складываю в полиэтиленовый пакет, наполненный смесью из равных частей древесного угля, легкого грунта для рассады и песка. Пакет помещаю в темное место с комнатной температурой.
Очень быстро появятся корешки. «Малышей» нужно осторожно посадить в ящики для рассады. Поддерживать комнатную температуру и умеренную влажность. Весной можно уверенно высаживать в грунт.
Не хватает времени возиться с рассадой лилий, ведь хлопот предвесенних с другой рассадой хватает — можно поступить проще. Подготовленные пакеты с чешуйками помещаем на хранение в холодильник, в отделение для овощей. Весной достаем свой посадочный материал и сразу высаживаем в открытый грунт.
Участки под посадки выбирайте солнечные, защищенные от ветра. Почву предварительно надо взрыхлить, добавить в нее золы и перегноя, выровнять и хорошо полить. Через несколько дней, когда почва «устоится», луковички можно садить в намеченные места.
По моему опыту, такой график пересадки лилиям вполне подходит.