Лучшие препараты. Как избавиться от слизней на даче
Не такие уж безобидные эти незваные гости цветников. Хотя есть дачники, которые утверждают, что слизни приносят пользу, являются своеобразными «санитарами» садов.
Не такие уж безобидные эти незваные гости цветников. Хотя есть дачники, которые утверждают, что слизни приносят пользу, являются своеобразными «санитарами» садов.
Польза есть — слизни, улитки способны перерабатывать все, что мы называем растительным мусором: засохшие, отмершие цветки, листья, плоды. Но славу вредителя они заработали прочно, потому борьба с ними идет на всех дачных участках без исключения.
Вред от них огромный: быстро размножаясь, распространяются по участку, подгрызают надземную часть растений, растущих на огородах, в цветниках. Еще слизни — переносчики грибковых заболеваний, могут распространить их по всему вашему участку, да и по соседним тоже.
И не говорите сейчас с гордой уверенностью, что эти медленно-неуклюжие пакостники ваш участок обходят стороной. Вы их просто не всегда можете увидеть. Они хитрые! Днем, в сухую солнечную погоду, на глаза не показываются. А вот вечерком, ночью, ранним утром — тут как тут. Любят «быть в тени», выбирают прохладные и влажные места.
Сразу же уточнение по этому поводу: убираем на участке залежавшиеся «до нужных времен» старые пни, доски, палки, дрова, кучи из кусков кирпича, шифера и черепицы — все, что может быть для слизней уютным убежищем. Дальновидно поступают те дачники, которые по периметру своего участка делают неширокую дорожку, засыпанную «острыми» материалами. Это может быть измельченная яичная скорлупа, кусочки проволоки, гравий, пр. Главное, чтобы дорожка была «колючей», слизни не смогут передвигаться по такой.
Если же вредители уже появились, есть признаки, что они начали свое пагубное дело, срочно бросаемся на борьбу с ними. Такие вредители на участке опасны!
Можем использовать специальные химические препараты: «Антислизень», «Брос», Hunter, «Хищник», «Слизнеед», «Гроза» и др. Применяя «серьезную» химию, строго соблюдаем инструкции, используем исключительно точечно. Чтобы не навредить растениям, животным, проживающим на участке, да и себе.
Есть и биопрепарат против слизней и улиток — Ferramol, безопасный для человека и растений. Если заметили появление первых слизней на участке, рассыпьте гранулы средства между грядками (5 г на квадратный метр). Содержащееся в препарате активное вещество приводит к обезвоживанию вредителей, они будут погибать под землей.
Все, кто не любит «обращаться» за помощью к химии, предпочитает самостоятельно заниматься выловом вредителя, применяют готовые ловушки и приманки для слизней, которые есть в продаже. Некоторые дачники изготавливают ловушки самостоятельно.
Обычно это небольшие сооружения из разных материалов, в которые удобно положить приманку. Приманки можно купить готовые. Можно обойтись домашними средствами — например, слизни любят лакомиться пивом.
Прикапываем в огороде или цветнике пластиковую бутылку с проделанными в ней отверстиями, на уровне грунта. Наливаем пиво для «угощения». С удовольствием слизни пойдут угоститься арбузом, другими сладкими плодами, прикопанными на участке.
С вечера угощаем — утром собираем всех, пришедших на пиршество вредителей. Такие ловушки-приманки отвлекают слизней от растений, на которые они уже направили свой «взгляд», медленно и целенаправленно стали двигаться в их сторону.
Простые и быстрые приемы против слизней — посыпать в междурядьях грядок, вокруг растений пеплом, опрыскивать посадки раствором нашатырного спирта, проливать грунт растворенным в воде кофе.
Действенным методом борьбы, когда вы только заметили у себя появившихся слизней, будет посадка по периметру участка, на грядках растений-репеллентов. Сильным запахом они отпугнут брюхоногих, не допустят их массового нашествия.
Украсьте участок посадками лаванды, настурции, душицы, незабудки. Красота и польза этих растений будет вам на радость и в помощь.