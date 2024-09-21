Эксперты рассказали, как подготовить загородный дом к холодам

Владелец строительной компании «Дом Лазовского» Максим Лазовский посоветовал первым делом до наступления холодов провести инспекцию системы отопления. В частности, стоит заменить жидкость в батареях для профилактики их разрывов. Эксперт также рекомендует обратиться к специалисту для техосмотра и обслуживания котла отопления перед его запуском.
В преддверии осенних дождей также важно прочистить дренажные системы и устранить возможные протечки, отметил Лазовский.
Кроме того, проживающим в загородном доме на постоянной основе, он рекомендовал подумать о резервном источнике тепла на случай выхода из строя отопительного котла, центральной системы отопления или проблем с электроснабжением. Хорошим решением может стать покупка генератора, считает Лазовский.
Учредитель экспертного клуба «Загородный девелопмент» Валерий Лукинов указал на разницу в подготовке домов постоянного и сезонного проживания. По его словам, самой частой ошибкой людей, не живущих в загородном доме в холодное время года, является недостаточное внимание к системам водоснабжения и канализации. Оставленная в системе вода в мороз превращается в лед, что приводит к порче или разрыву труб. Чтобы этого избежать, необходимо перед наступлением холодов слить воду из труб, а также удалить ее из бачка и колена унитазов, остающихся в неотапливаемых помещениях, предупредил он.
А тем, кто живет за городом и в холодное время года, чтобы не промерзли коммуникации, нужно утеплить ввод воды в дом и выход канализации. «Это достигается применением утеплителя или обогревающего кабеля, что более эффективно при сильных морозах. Также необходимо закрыть продухи в цокольной части фундамента», — посоветовал Лукинов.