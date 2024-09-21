В Японии объявили эвакуацию для почти 30 тысячей жителей из-за ливней

Был объявлен четвертый из пяти возможных уровень угрозы. Он означает рекомендацию эвакуироваться в убежище, пока эвакуация еще возможна.
Следующий за ним наивысший пятый уровень опасности означает необходимость уже экстренных и неотложных мер для спасения собственной жизни, в том числе и в случаях, когда переместиться в эвакуационный пункт уже невозможно из соображений безопасности. Дословно пятый уровень эвакуации можно перевести как «экстренное обеспечение (собственной) безопасности». В частности, население призывают укрыться выше второго этажа, по возможности выбрать наиболее безопасное место, не выходя на улицу.
Метеорологическое управление Японии объявило в префектуре Исикава «особую угрозу из-за ливней». Это означает, что на район обрушились самые сильные за несколько десятилетий ливни, ситуация представляет угрозу для жизни.
С мест поступают кадры затопленных улиц. По информации пожарной охраны и полиции, зафиксированы многочисленные запросы о помощи.
Эвакуация была объявлена в городах Вадзима и Судзу. Эти города больше всего пострадали при землетрясении 1 января этого года. К 10 часам утра в Вадзима выпало 257 миллиметров осадков, по данным телекомпании, это рекордное количество осадков с 1975 года.