Вильфанд сообщил о дождях и заморозках более чем в 10 регионах России

«На самом юге Тюменской области и в Поволжье в выходные ожидаются заморозки: понижение до нуля — минус 1 градуса. Очень резко изменится погода в Северо-Западном федеральном округе, в Мурманской области по прогнозу дождливая погода, но самое главное — ветер, он будет достигать на побережье Мурманской области 25−30 м/с. Я напомню, что 33 м/с — это ураганный ветер», — рассказал метеоролог.
По словам Вильфанда, 22—23 сентября в Карелии, Калининградской, Новгородской, Псковской областях прогнозируются заморозки до минус 5 градусов. В Омской, Томской, Кемеровской областях и Алтайском крае в ближайшие дни пройдут осадки. 23 сентября местами в Башкортостане ночью будут заморозки до минус 5 градусов.
Дневная температура в Санкт-Петербурге на выходных составит 10−15 градусов, но к началу следующей недели повысится до 20. На Урале в субботу и воскресенье температура днем будет приближаться к 20-градусной отметке и превысит норму сентября на 3−5 градусов. Понижение температуры в среду произойдет на Урале, а также в Омской, Томской, Новосибирской, Кемеровской областях и на территории Красноярского края, она составит около 10 градусов, отметил Вильфанд.