У берегов Тонга произошло землетрясение магнитудой 5,6
СИДНЕЙ, 21 сентября. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 5,6 зарегистрировано в районе Королевства Тонга. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
СИДНЕЙ, 21 сентября. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 5,6 зарегистрировано в районе Королевства Тонга. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
По его данным, эпицентр располагался в 889 км к югу от столицы Тонги, города Нукуалофа, где проживают порядка 22,4 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 10 км.
Информация о пострадавших и разрушениях не поступала. Угроза цунами не объявлялась.