10:59 (мск), источник: ТАСС

У берегов Тонга произошло землетрясение магнитудой 5,6

СИДНЕЙ, 21 сентября. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 5,6 зарегистрировано в районе Королевства Тонга. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Сейчас в Олбани: +16° 0 м/с 88% 755 мм рт. ст. +16°
Источник: Reuters

По его данным, эпицентр располагался в 889 км к югу от столицы Тонги, города Нукуалофа, где проживают порядка 22,4 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 10 км.

Информация о пострадавших и разрушениях не поступала. Угроза цунами не объявлялась.

 ВСУ провели несколько тестовых пусков просроченных ракет. Результат был плачевным
Миронов улетел в Ригу на гастроли, вернуться с которых ему было не суждено
MailО компанииРеклама
Обратная связьО проектеО технологиях рекомендацийИнформация предоставлена: ИА «Метеоновости»