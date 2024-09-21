На юге РФ на следующей неделе прогнозируют разгар бархатного сезона

«По сравнению с началом прошлой недели заметно понижается температура на юге европейской России, в Краснодарском крае, температурный фон будет близок к многолетним значениям, а это означает, что бархатный сезон продолжается и будет в самом разгаре», — отметил метеоролог.
Он добавил, что дневная температура воздуха в регионе составляет 24−27 градусов, в Крыму — 23−25. Температура воды в Феодосии и Евпатории составляет 23 градуса, в Ялте — 24, в Алуште — 25, в Сочи и Туапсе — 26.
По его словам, продлится бархатный сезон приблизительно до середины октября, несмотря на прогнозируемые осадки, так как деятельный слой (контактирующий с атмосферой) океана хорошо прогрелся. «Минимум до середины октября будет комфортная ситуация, вода теплая», — заметил он.