11:58 (мск), источник: ТАСС

На юге РФ на следующей неделе прогнозируют разгар бархатного сезона

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Разгар бархатного сезона на юге России прогнозируется на следующей неделе, но в регионе отмечается заметное температурное понижение по сравнению с началом второй декады сентября. Об этом рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Сейчас в Олбани: +16° 2 м/с 88% 755 мм рт. ст. +16°
Источник: Freepik

«По сравнению с началом прошлой недели заметно понижается температура на юге европейской России, в Краснодарском крае, температурный фон будет близок к многолетним значениям, а это означает, что бархатный сезон продолжается и будет в самом разгаре», — отметил метеоролог.

Он добавил, что дневная температура воздуха в регионе составляет 24−27 градусов, в Крыму — 23−25. Температура воды в Феодосии и Евпатории составляет 23 градуса, в Ялте — 24, в Алуште — 25, в Сочи и Туапсе — 26.

По его словам, продлится бархатный сезон приблизительно до середины октября, несмотря на прогнозируемые осадки, так как деятельный слой (контактирующий с атмосферой) океана хорошо прогрелся. «Минимум до середины октября будет комфортная ситуация, вода теплая», — заметил он.

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