Шанхай накрыл сильнейший тайфун за 75 лет
400 тысяч человек эвакуированы, сотни авиарейсов отменены, дороги перекрыты.
400 тысяч человек эвакуированы, сотни авиарейсов отменены, дороги перекрыты.
На днях по восточному побережью Китая ударил тайфун «Бебинка». Основной удар пришелся на 30-миллионный Шанхай. «Бебинка» сформировался в конце прошлой недели к востоку от южных островов Японии и двинулся на запад, ударив по китайскому городу примерно в 7:30 утра в понедельник.
The Guardian, ссылаясь на китайские СМИ, пишет, что это сильнейший тайфун, с которым город сталкивался за последние 75 лет. Скорость ветра в нем достигла 150 км/ч, что эквивалентно урагану 1 категории по шкале Саффира — Симпсона. Обычно тайфуны приходятся на берег к югу от города: до этого Шанхай сталкивался с аналогичным бедствием только дважды, в 1949 и 2022 году.
В Китае был объявлен уровень опасности «красный», и эвакуировали больше 400 тысяч человек. Отменено больше тысячи авиарейсов из города, а многие дороги перекрыли из-за наводнения и ветра. Оставив после себя хаос и разрушения, тайфун двинулся вглубь страны, постепенно ослабевая.
Впрочем, расслабляться Шанхаю рано. По городу уже ударило следующее бедствие: тропический шторм Пуласан.
Этот свирепый шторм сперва атаковал Филиппины, а затем ослабел — вероятно, из-за низкой температуры воды, вызванной прошедшим здесь же его предшественником. Оценка последствий еще ведется, но они могут быть не менее разрушительными.
Ранее показывали последствия урагана «Борис», обрушившегося на северную Италию.
Георгий Мазуркевич