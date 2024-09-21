Из-за ливней в Японии погиб один человек и более десяти пропали без вести
Тысячи домов в Японии остались без электричества из-за сильных дождей.
Тысячи домов в Японии остались без электричества из-за сильных дождей.
Десяткам тысяч людей в Японии предстоит эвакуация из-за сильных ливней. Как сообщает Kyodo, стихия унесла жизнь одного человека, еще по меньшей мере десять пропали без вести.
Агентство сообщает, что трех человек унесло в реку, еще четверо пропали после того, как на строительной площадке в туннеле произошел оползень. «Поступали сообщения о том, что кто-то был заживо погребен в оползне, а два человека махали руками с крыши дома», — говорится в сообщении.
Шоссе и дороги были закрыты в разных местах из-за сильного дождя. Сверхскоростные поезда Shinkansen также приостановили движение. Более 4,8 тысяч домов остались без электричества.
Тем временем в Будапеште ожидается пик сильнейшего за последние 11 лет наводнения. Уровень Дуная в центре столицы достигнет 8,5 метров, при этом обычная высота не превышает 3,5 метра.