16:21 (мск), источник: Комсомольская правда

Из-за ливней в Японии погиб один человек и более десяти пропали без вести

Тысячи домов в Японии остались без электричества из-за сильных дождей.

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Из-за ливней в Японии погиб один человек и более десяти пропали без вести | Источник: Комсомольская правда

Десяткам тысяч людей в Японии предстоит эвакуация из-за сильных ливней. Как сообщает Kyodo, стихия унесла жизнь одного человека, еще по меньшей мере десять пропали без вести.

Агентство сообщает, что трех человек унесло в реку, еще четверо пропали после того, как на строительной площадке в туннеле произошел оползень. «Поступали сообщения о том, что кто-то был заживо погребен в оползне, а два человека махали руками с крыши дома», — говорится в сообщении.

Шоссе и дороги были закрыты в разных местах из-за сильного дождя. Сверхскоростные поезда Shinkansen также приостановили движение. Более 4,8 тысяч домов остались без электричества.

Тем временем в Будапеште ожидается пик сильнейшего за последние 11 лет наводнения. Уровень Дуная в центре столицы достигнет 8,5 метров, при этом обычная высота не превышает 3,5 метра.

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