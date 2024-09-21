17:21 (мск), источник: ТАСС

На Байкале произошло землетрясение интенсивностью 5,8 балла

ИРКУТСК, 21 сентября. /ТАСС/. Подземные толчки с интенсивностью в эпицентре 5,8 балла произошли в акватории озера Байкал. Жертв и разрушений нет, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

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«Землетрясение произошло 21 сентября в 14:55 (09:55 мск) в Ольхонском районе в 25 км от населенного пункта Бугульдейка на акватории озера Байкал», — говорится в сообщении.

Интенсивность в эпицентре составила 5,8 балла. Ощутимость в Иркутском, Ольхонском, Слюдянском, Эхирит-Булагатском, Баяндаевском районах Приангарья составила 3−4 балла. «Разрушений нет. Все объекты инфраструктуры работают в штатном режиме», — отметили в МЧС.

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