Ущерб от наводнений на юге Польши составил около миллиарда долларов
Более 25 населенных пунктов на юге Польши серьезно пострадали от наводнения.
Более 25 населенных пунктов на юге Польши серьезно пострадали от наводнения.
Сильный ливень, обрушившийся на Европу, причинил серьезный ущерб городам и другим населенным пунктам. Как заявил глава Нижней Силезии, расположенной на юге Польши, Мачей Авижень, ущерб составил около миллиарда долларов.
Авижень добавил, что серьезно пострадали 27 населенных пунктов, но это число еще может возрасти, так как в некоторых районах еще ведется борьба с наводнениями.
В Польше из зоны бедствия эвакуированы уже около 400 человек, под угрозой обрушения находится мост в населенном пункте Глухолазы. Проливные дожди в центр Европы принес циклон «Борис».
В Будапеште ожидается пик сильнейшего за последние 11 лет наводнения. Уровень Дуная в центре столицы достигнет 8,5 метров, при этом обычная высота не превышает 3,5 метра.