Часть границы между ЮАР и Лесото закрыли из-за снегопадов

«Пограничные переходы Сани-Пасс, Бусманснек и Мононча, которые соединяют ЮАР и Лесото, закрыты из-за непогоды с 21 сентября до дальнейшего уведомления, — заявила она. — Мера принята в связи с опасениями по поводу безопасности движения».
Снегопады прошли в ночь на субботу на юго-востоке и северо-западе ЮАР, парализовав движение на многочисленных автомобильных дорогах. На северо-западе провинции Квазулу-Наталь водители и пассажиры были вынуждены проводить до 12 часов в машинах из-за снежных заносов. Закрыта скоростная автотрасса Йоханнесбург — Дурбан. В некоторых областях из-за холодов вышли из строя электросети и водопроводы. Социальные сети страны наполнены фотографиями стоящих под снежными сугробами машин и зданий.
Холодная погода и снегопады сменили в ЮАР жару, которая в начале текущей неделе достигала 36 градусов. Столь значительные температурные перепады являются редким явлением для сентября — первого месяца весны в Южном полушарии, где расположена ЮАР. Синоптики предупреждают, что необычные для этого времени холода продлятся в ЮАР до ближайшей среды.