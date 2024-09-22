Ночь после 22 сентября начнет становиться большей частью суток в Северном полушарии

«После дня осеннего равноденствия ночь в Северном полушарии Земли становится длиннее дня, наступает астрономическая осень. В Южном полушарии Земли ночи становятся короче, там наступает астрономическая весна», — сказали в планетарии.
22 сентября в 15:43 мск Солнце, двигаясь по эклиптике, пересечет небесный экватор и перейдет из Северного небесного полушария в Южное. Это явление астрономы называют осенним равноденствием. Продолжительность светлого и темного времени суток в воскресенье сравняется: Солнце будет находиться над горизонтом 12 часов и столько же — под ним. Однако из-за преломления солнечных лучей в земной атмосфере 22 сентября день все-таки будет казаться чуть длиннее ночи (в средних широтах — на 8−11 минут).
В воскресенье Солнце восходит точно на востоке и заходит точно на западе. В следующие дни его положение сместится южнее.
«Полуденная высота Солнца на широте Москвы уменьшится за сентябрь на 11 градусов (с 42 до 31 градусов). Продолжительность светового дня на широте Москвы начнет стремительно уменьшаться и за 3 месяца потеряет 5 часов: 23 сентября продолжительность дня составит чуть более 12 часов, а 21 декабря — всего 7 часов», — также уточнили астрономы.
Равноденствие представляет собой момент пересечения центром видимого диска Солнца небесного экватора. Это происходит дважды в году — в марте и сентябре. Весеннее равноденствие, напротив, приносит астрономическую осень в Южное полушарие Земли и весну — в Северное.