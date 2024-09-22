01:12 (мск), источник: ТАСС

В Аргентине произошло землетрясение магнитудой 6

БУЭНОС-АЙРЕС, 22 сентября. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 6 зафиксировано в провинции Сан-Луис в Аргентине. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

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Источник: AP 2023

По его данным, эпицентр находился в 158 км к северо-западу от города Сан-Луис, где проживают около 183 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 129 км.

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

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