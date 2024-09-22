В Аргентине произошло землетрясение магнитудой 6
БУЭНОС-АЙРЕС, 22 сентября. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 6 зафиксировано в провинции Сан-Луис в Аргентине. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
БУЭНОС-АЙРЕС, 22 сентября. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 6 зафиксировано в провинции Сан-Луис в Аргентине. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
По его данным, эпицентр находился в 158 км к северо-западу от города Сан-Луис, где проживают около 183 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 129 км.
Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.