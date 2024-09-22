15:00 (мск), источник: АиФ Новосибирск

Жительница Новосибирска нашла в лесу странный серый гриб с дымом

Миколог не рекомендует употреблять его в пищу.

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Источник: Аргументы и факты

Жительница Новосибирска нашла подозрительный серый гриб, от которого шел дым. Миколог Ринат Султанов объяснил, можно ли его есть.

Специалист рассказал журналисту АиФ-Новосибирск, что это обычный дождевик из семейства Шампиньоновых. Они растут на деревьях, но в основном на почве, в лесах, на лугах и пастбищах. Гриб, который обнаружили новосибирцы, оказался перезревшим, о чем и говорит его серый цвет. Молодые — на срезе чисто белые и съедобные. Что касается перезревших, то миколог не советует употреблять их в пищу.

По словам Рината Султанова, они не опасные, но готовить с ними блюда не стоит — пахнут неприятно и становятся жесткими. Специалист также объяснил странный дым, который исходит от дождевика.

«Это споры гриба. Он так размножается», — рассказал собеседник. Эти споры из плодового тела распыляются при малейшем сотрясении или прикосновении.

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