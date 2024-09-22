В Японии объявили эвакуацию более чем 130 тысяч человек
ТОКИО, 22 сен — РИА Новости. Эвакуация объявлена 131,4 тысячи человек в семи городах и поселках префектуры Исикава на западе острова Хонсю, сообщил телеканал NHK.
ТОКИО, 22 сен — РИА Новости. Эвакуация объявлена 131,4 тысячи человек в семи городах и поселках префектуры Исикава на западе острова Хонсю, сообщил телеканал NHK.
Продолжающиеся дожди в этом районе уже стали причиной смерти одного человека, без вести пропали шесть человек.
С мест поступают сообщения о разливе рек, сходах оползней. Как минимум 6 тысяч домохозяйств в префектуре остались без света. Есть перебои в работе мобильной связи.
Основной удар стихии пришелся на поселок Ното и города Вадзима и Судзу — именно эти населенные пункты больше всего пострадали при сильном землетрясении 1 января этого года.
В субботу в Вадзима было зафиксировано выпадение рекордного количества осадков — за 24 часа выпало более 300 миллиметров — это рекордный показатель с 1975 года. В городе Судзу за 24 часа выпало более 200 миллиметров. Утром в воскресенье дожди несколько стихли, но синоптики предупреждают о новом пике днем.