09:57 (мск), источник: © РИА Новости

В Японии объявили эвакуацию более чем 130 тысяч человек

ТОКИО, 22 сен — РИА Новости. Эвакуация объявлена 131,4 тысячи человек в семи городах и поселках префектуры Исикава на западе острова Хонсю, сообщил телеканал NHK.

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Продолжающиеся дожди в этом районе уже стали причиной смерти одного человека, без вести пропали шесть человек.

С мест поступают сообщения о разливе рек, сходах оползней. Как минимум 6 тысяч домохозяйств в префектуре остались без света. Есть перебои в работе мобильной связи.

Основной удар стихии пришелся на поселок Ното и города Вадзима и Судзу — именно эти населенные пункты больше всего пострадали при сильном землетрясении 1 января этого года.

В субботу в Вадзима было зафиксировано выпадение рекордного количества осадков — за 24 часа выпало более 300 миллиметров — это рекордный показатель с 1975 года. В городе Судзу за 24 часа выпало более 200 миллиметров. Утром в воскресенье дожди несколько стихли, но синоптики предупреждают о новом пике днем.

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