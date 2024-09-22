10:00 (мск), источник: Комсомольская правда

Агроном рассказала, когда нужно убрать морковку и свеклу

Конец сентября — самое подходящее для этого время.

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Новосибирский агроном рассказала, когда нужно убрать морковку и свеклу | Источник: Комсомольская правда

Новосибирский агроном Людмила Шубина объяснила, когда лучше всего убирать морковку и свеклу. Многие дачники начали делать это еще в августе. Однако торопиться им не стоило.

— Начиная с 10 августа идет накопление массы корнеплодов, которое продолжается до 20 сентября. До этого времени лучше овощи не трогать. Если морковку выкапывать раньше, то она продолжит расти в погребе. Из-за этого потеряются ее полезные свойства, — рассказала КП-Новосибирск Людмила Шубина.

Эксперт отметила, что сама выкапывает морковку только в конце октября. Для свеклы можно сделать исключение, если она уже торчит над поверхностью земли.

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