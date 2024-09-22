11:26 (мск), источник: ТАСС

На Кубани объявили штормовое предупреждение из-за прогнозируемых ливней

КРАСНОДАР, 22 сентября. /ТАСС/. Синоптики прогнозируют ливни, град и шквалистый ветер в Краснодарском крае с 23 по 25 сентября, объявлено штормовое предупреждение, сообщили в ГУ МЧС России по региону.

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Источник: Агентство «Москва»

«В течение суток 23 сентября, а также 24 и 25 сентября местами в крае ожидается комплекс метеорологических явлений: сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра с порывами до 23 м/с», — говорится в сообщении.

Уточняется, что на участке от Анапы до Магри имеется опасность формирования смерчей над морем.

Спасатели рекомендуют обращать внимание на сообщения с предупреждениями о возможных чрезвычайных ситуациях, следить за сообщениями СМИ, а в случае возникновения ЧС обращаться в экстренные службы по единому номеру 112.

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