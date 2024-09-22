На Кубани объявили штормовое предупреждение из-за прогнозируемых ливней

«В течение суток 23 сентября, а также 24 и 25 сентября местами в крае ожидается комплекс метеорологических явлений: сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра с порывами до 23 м/с», — говорится в сообщении.
Уточняется, что на участке от Анапы до Магри имеется опасность формирования смерчей над морем.
Спасатели рекомендуют обращать внимание на сообщения с предупреждениями о возможных чрезвычайных ситуациях, следить за сообщениями СМИ, а в случае возникновения ЧС обращаться в экстренные службы по единому номеру 112.