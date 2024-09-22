14:42 (мск), источник: © РИА Новости

В ЮАР задействуют армию из-за неожиданного снегопада

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Неожиданно выпавший в ЮАР снег парализовал движение по ряду дорог, для устранения последствий снегопада в провинции Квазулу-Натал будет привлечена армия, сообщает местный телеканал SABC News.

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«Армия будет развернута для оказания помощи в ликвидации последствий стихийного бедствия в Квазулу-Натале», — передает телеканал SABC News, подчеркнув также, что метеорологические службы предупреждают о разрушительном снегопаде в юго-западных районах провинции.

Дорожные службы ЮАР сообщили, что движение парализовано или частично парализовано по ряду трасс затронутых снегопадом районов страны. Сообщается, что многопрофильные спасательные работы будут развернуты как только это станет безопасно.

«Несколько гуманитарных организаций оказывают помощь в предоставлении экстренной помощи для застрявших участников дорожного движения,» — говорится в релизе Национального дорожного агентства ЮАР.

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