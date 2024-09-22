На водостоке в центре Петербурга выросли помидоры
Теплый сентябрь приносит плоды.
Теплый сентябрь приносит плоды.
Сентябрь в Петербурге выдался неожиданно теплым: в городе до сих пор можно встретить людей в футболках, почти каждый день светит солнце, а трава и деревья продолжают радовать летней зеленью.
Климат явно влияет на природу в городе плодотворно — настолько, что в нем заколосились даже водостоки. В буквальном смысле: как рассказало городское издание Фонтанка.ру, на вершине одной из водосточных труб в центре города выросли помидоры.
Фотографией куста с зелеными плодами поделился пользователь в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург». «Ничего необычного, но в центре города в водосточной трубе зреют помидоры», — подписал фотографии автор.
Автор поста рассказал «Фонтанке», что помидоры выросли в водостоке одного из детских садов в Центральном районе города. Он считает, что семечко могла занести наверх птица, а листья, которые застряли в трубе, не дали ему провалиться вниз и послужили питательной средой.
«Выросло вот такое чудо, — говорит Олег. — Теперь все дети ждут, пока созреют помидоры».
Точным адресом издание делиться не стало, чтобы не лишать детей радости.
Ранее рассказывали, что этой осенью в Северной столице растут не только помидоры: в городе снова расцвела сирень и другие цветы.
Георгий Мазуркевич