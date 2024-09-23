Эксперты предупредили, когда продажа старой дачи станет почти невозможной
Эксперты назвали причины, по которым старые дачи почти невозможно продать.
Эксперты назвали причины, по которым старые дачи почти невозможно продать.
Владельцы повидавших виды летних дачных домиков, чей возраст перевалил за 30−40 лет, нередко понимают, что подобный отдых не для них и задумываются над тем, чтобы продать свою фазенду. Эксперты рассказали РИА Недвижимость, на какие старые дачи будет практически невозможно найти покупателя и как все же быстрее и с максимальной выгодой выйти на сделку.
По оценкам агентства недвижимости «Миэль», на сегодняшний день на продажу в Подмосковье выставлено примерно 16−18 тысяч дачных домов. Порядка 6 тысяч из этих объектов находится в ближнем Подмосковье (до ЦКАДа), еще 10−11 тысяч в более дальних районах области.
Нередко старые дачи не могут найти покупателя годами, констатируют риелторы. Как правило это происходит по следующим причинам:
Владелец агентства недвижимости «Вишня» Сергей Вишняков приводит следующий пример затянувшегося поиска покупателя:
«У нас была такая продажа, где как раз соединились два последних аспекта. Продавать пришлось в зимний сезон (мы с продавцом несколько раз откапывали хоть какую-то тропинку от главной дороги — иначе было невозможно показывать). Все, кто приезжал — могли оценить только общие виды, ну и увидеть грустный брошенный дом 50 летней постройки. Продавали всю зиму, в феврале, в самые морозы все-таки нашелся покупатель. Но для этого нам довелось два раза корректировать цену — никто не хотел покупать заброшенную дачу, никто не верил, что дом можно хоть как-то восстановить и участок превратить в удобное для отдыха место».
При этом материал, из которого построен дом, тоже важен. Кирпичный дом с внешними недостатками практически всегда будет выигрывать в привлекательности щитовой постройке, обшитой вагонкой, добавляет начальник отдела направления «Загородная недвижимость» агентства «Инком-Недвижимость» Татьяна Максимова.
Но, как правило, если дом был построен до 2000-х годов — ведь в тот период дачи часто строили без соблюдения технологий, используя подручные материалы — новые владельцы будут сносить его, объясняет директор по продажам категории «Стройка» компании «Лемана Про» Юлия Балобанова.
Так что такой дом на участке — это практически всегда по своей сути обременение, предупреждает коммерческий директор группы компаний АСК, эксперт по загородной недвижимости Анна Исаева. Ведь его демонтаж стоит денег, да еще и придется потратить время и силы на уборку участка после сноса.
Что же касается капитального ремонта и «переделки» старого дома — это процесс очень долгий по времени, затратный и непредсказуемый, говорит Лозовский. Во время реставрации можно наткнуться на скрытые дефекты, многолетние деформации, которые устранить очень дорого. А иногда — невозможно.
Поэтому реставрация старого дома в 60% случаев будет стоить еще дороже, чем снос и постройка нового, констатирует эксперт.
В основном цена дачи зависит от ее удаленности от Москвы, говорит руководитель отдела загородной недвижимости «Сущевский» агентства «Миэль» Татьяна Ананьева.
Так как ценность в таких объектах представляет в основном участок, то в ближнем поясе Подмосковья за объект можно получить и до 10−12 миллионов рублей, добавляет руководитель «Циан. Аналитики» Алексей Попов.
«А в районах, которые находятся на границах, к примеру, Владимирской или Калужской областей, стоимость такого объекта может быть не более 1,5 миллиона рублей. Это будет летний домик в каком-нибудь СНТ, возможно даже в приличном состоянии», — объясняет Ананьева.
С точки зрения ценообразования для дачи очень важно наличие коммуникаций, добавляет исполнительный директор компании «НДВ Супермаркет Недвижимости» Татьяна Подкидышева.
«Если местоположение у дачи в целом хорошее, но объекту не один десяток лет, и к тому же в нем отсутствуют коммуникации, то купят его все равно либо по цене участка, либо с существенным дисконтом от 20%, поскольку новый владелец будет заново отстраивать дом и проводить газ, водоснабжение и отопление», — советует она.
А в ситуации, когда коммуникации подключены, за их счет можно увеличить стоимость объекта в среднем на 35−40%, добавляет Подкидышева.
Недорогие дома в удаленных локациях чаще всего покупают дачники из городов-спутников, расположенных недалеко от этих СНТ, для огорода или для проведения летнего сезона с семьей на этих участках, рассказывает Ананьева.
Чем ближе к Москве, тем чаще покупают именно ради будущего строительства нового дома. Иногда это обычные люди, которые планируют строить дом для себя, но в большинстве случаев покупателями являются застройщики, которые строят дома с целью последующей перепродажи.
В этом случае такой объект, по словам Исаевой, имеет свои преимущества перед новыми коттеджными поселками:
Выставлять дачи на продажу, причем как рядом с Москвой, так и в отдаленных районах области, лучше всего по весне, советуют риелторы.
«В период с ноября по февраль дачи не пользуются спросом. Иногда бывают просмотры объявлений, бывают звонки, но до показов обычно дело не доходит», — констатирует Ананьева.
В том случае, если дом пойдет под снос, будущие застройщики после схода снега весной смогут увидеть рельеф участка, его захламленность, с тем, чтобы оценить реальные затраты на приведение его в порядок и подготовку площадки к строительной стадии, говорит собеседница агентства.
«Дачи тоже чаще всего ищут по весне, потому что зимой в ряде СНТ и дороги-то не чистят», — добавляет она.
По оценкам риелторов, сроки продажи старых дач начинаются от 3−4 месяцев и могут затягиваться на годы.
Ведь такие объекты обычно продают дети пожилых или умерших родителей, или сами пожилые владельцы, если понимают, что поддерживать дом и ухаживать за садом они уже не смогут, указывает Исаева. Поэтому они редко готовы серьезно вкладываться в дом перед продажей и предпочитают обойтись минимальными усилиями. Это, конечно, затягивает весь процесс.
В целом эксперты дают следующие рекомендации для ускорения процесса продажи, а также для усиления привлекательности объекта:
1. Дом, на который официально не оформлено право собственности, невозможно продать — получается, что юридически прав на участок и дачу у владельца просто нет, говорит адвокат Екатерина Тютюнникова. По ее словам, ситуация существенно усложняется и становится практически патовой, если за участок и дом идут споры между родственниками (как правило это наследники, который никак не могут договориться между собой).
«Для того чтобы ускорить продажу, первым делом обязательно надо привести в порядок документы на дачу, чтобы впоследствии не было сюрпризов при подготовке к сделке и при ее заключении», — рекомендует Максимова.
2. Если к дому подведены коммуникации, не оформленные должным образом, нужно обязательно исправить это перед продажей. Наличие оформленных договоров с ресурсоснабжающими организациями повысит цену дома и существенно ускорит сделку.
3. Особое внимание стоит уделить участку: покосить траву, обрезать деревья, почистить цветники и клумбы, выровнять дорожки, вывезти весь мусор с территории, советует Исаева. По ее словам, покупатель должен почувствовать себя там уютно.
Очень важно вывезти весь хлам, чтобы дом и участок на фотографиях выглядели красиво и не шокировали потенциальных покупателей при просмотрах. По данным компании «Грузовичкофф», такая услуга обойдется в сумму от 490 рублей (разумеется, конечная сумма зависит от числа грузчиков, будет ли упаковка, от удаленности, от того, сколько займет времени). К перевозке не допускаются запрещенные, опасные, легковоспламеняющиеся, жидкие, текучие грузы. Строительные материалы принимаются только 4−5 класса опасности.
Впрочем, чтобы не тратить лишние деньги на заказ грузовика, можно в несколько заходов вывезти ненужные и старые вещи своими силами. Важно учитывать, что выбрасывать все подряд в мусорные контейнеры нельзя. Какие-то предметы гардероба лучше передать в «добрые ящики», а бытовую технику и мебель выбрасывать в специальные бункеры или сдавать в утиль.
А вот пытаться ремонтировать дом, чтобы поскорее найти покупателя и подороже продать постройку, практически бесполезно. Ведь состояние исходного дома может заинтересовать лишь тех, кто планирует пользоваться им, а не сносить, объясняет Ананьева, добавляя, что при любом раскладе ремонт станет просто неким бонусом покупателю, а не поводом для повышения цены дома или его более быстрой продажи.