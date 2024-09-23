Первые с начала осени заморозки зафиксировали в столичном регионе
В столичный регион в понедельник, 23 сентября, пришли первые заморозки. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
В столичный регион в понедельник, 23 сентября, пришли первые заморозки. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
— В Москве, на базовой метеостанции мегаполиса, ВДНХ, температура воздуха осталась в зоне положительных отметок, там термометры показывали плюс 2,2 градуса, но эта ночь стала самой холодной с начала осени, а юге столицы, в Бутово был уже минус 0,1 градуса, — рассказал Леус.
По его словам, еще холоднее было в Михайловском. Показатели термометров опустились там до минус 2 градусов. Самым холодным стал подмосковный регион Чертуси — минимальная температура составила минус 4 градуса, следует из сообщения в Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что в некоторых районах столичного региона в ночь на 23 сентября ожидаются заморозки до минус 5 градусов.
Погода до сегодняшнего дня продолжала баловать москвичей и жителей столичного региона. Уже более месяца нет никаких осадков, с обилием которых традиционно ассоциируется осень. Какой будет погода в столице и области на неделе с 23 сентября, «Вечерней Москве» рассказал глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.