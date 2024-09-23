Как сделать канадскую грядку для огурцов: в следующем сезоне завалят урожаем
Совет агронома Ксении Давыдовой.
Совет агронома Ксении Давыдовой.
Дачникам объяснили, как сделать канадскую грядку для огурцов, чтобы они на следующий год порадовали обильным урожаем. Заняться ее подготовкой нужно уже в конце сентября.
По словам агронома Ксении Давыдовой, для этого потребуется выкопать в центре грядки канавку и заполнить ее органическими отходами, включая ботву, очистки и старый хлеб. Затем следует добавить в яму 2 столовые ложки суперфосфата и 100 граммов опилок.
После все нужно присыпать землей и накрыть черной пленкой. Уже весной перегниет порядка 70% отходов, остальные 30% выступят в качестве подкормки огурцов в течение сезона. При посадке растений никаких подкормок дополнительно вносить не понадобится.
Эксперт отметила, что канадская грядка представляет собой теплую грядку с обогащенным и питательным грунтом. В отличие от компоста она более эффективна, так как уже напитывает почву полезными микроэлементами. Весной останется только высадить огородные культуры, поливать их и дожидаться урожая.
В таком случае они порадуют рекордным урожаем.