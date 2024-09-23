12:55 (мск), источник: Krasnoyarskmedia

Как сделать канадскую грядку для огурцов: в следующем сезоне завалят урожаем

Совет агронома Ксении Давыдовой.

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Источник: IVD.ru

Дачникам объяснили, как сделать канадскую грядку для огурцов, чтобы они на следующий год порадовали обильным урожаем. Заняться ее подготовкой нужно уже в конце сентября.

По словам агронома Ксении Давыдовой, для этого потребуется выкопать в центре грядки канавку и заполнить ее органическими отходами, включая ботву, очистки и старый хлеб. Затем следует добавить в яму 2 столовые ложки суперфосфата и 100 граммов опилок.

После все нужно присыпать землей и накрыть черной пленкой. Уже весной перегниет порядка 70% отходов, остальные 30% выступят в качестве подкормки огурцов в течение сезона. При посадке растений никаких подкормок дополнительно вносить не понадобится.

Эксперт отметила, что канадская грядка представляет собой теплую грядку с обогащенным и питательным грунтом. В отличие от компоста она более эффективна, так как уже напитывает почву полезными микроэлементами. Весной останется только высадить огородные культуры, поливать их и дожидаться урожая.

Справка: Теплая грядка нужна, чтобы весной, во время возвратных заморозков, теплолюбивые растения, включая огурцы, кабачки и помидоры, не померзли.

В таком случае они порадуют рекордным урожаем.

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