Из-за наводнения в Японии погибло шесть человек
В Японской префектуре Исикава сильнейшие дожди вызвали наводнение и оползни. На данный момент известно о шести погибших и десяти пропавших.
В Японской префектуре Исикава сильнейшие дожди вызвали наводнение и оползни. На данный момент известно о шести погибших и десяти пропавших.
Сильный дождь обрушился на японскую префектуру Исикава 21 сентября: в городе Вадзима за 72 часа выпало более 540 миллиметров осадков. Вследствие наводнения и оползней погибло, по меньшей мере, шесть человек, в то время, как еще десять человек числятся пропавшими без вести.
Установлено, что два человека погибло возле разрушенного оползнем туннеля в городе Вадзима (префектура Исикава, Япония), где проводились ремонтные работы после зимнего землетрясения. Также известно, что двух человек унесло течением.
Помимо прочего, сообщается, что более 100 близлежащих населенных пунктов оказались отрезаны от мира из-за перекрытых дорог после того, как около 20 рек вышли из берегов.
Премьер-министр Японии Фумио Кисида поручил чиновникам следить за ущербом и сотрудничать с местными властями, чтобы устранить последствия катаклизма и восстановить регион после январского землетрясения.
Тем временем у берегов Чили произошло землетрясение.