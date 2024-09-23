Роковые ошибки дачников. Не обрезайте деревья именно так — погубите
Многие огородники оставляют от деревьев «рожки, да ножки». Растения тут же чахнут и даже могут погибнуть.
Многие огородники оставляют от деревьев «рожки, да ножки». Растения тут же чахнут и даже могут погибнуть.
Осенью садовые деревья очень важно обрезать правильно, только в этом случае вы получите в новом сезоне богатый урожай. Иначе, можете наказать сами себя.
Садовод Светлана Дальновидова уверена, что осенью мы должны делать только санитарную обрезку. Убираем только больные, поломанные и хилые побеги. А вот формирующую и омолаживающую обрезку надо проводить зимой — в конце января или начале февраля. То есть в период, пока не началось активное сокодвижение.
А все потому, что, обрезая деревья осенью, вы оставляете раны. И уже в них начинают попадать болезни и вредители, которые буквально летают в воздухе.
Вторая ошибка — это как раз срезы на деревьях. Многие дачники обрезают побеги вровень со стволом, чтобы, как им кажется, было красиво. Но в этом случае разрушается кольцо, поэтому проводите процедуру так, чтобы оно не страдало. То есть обрезаем побеги вровень с оставленной боковой веткой по краю наплыва коры.
Также никогда не оставляйте пеньки после срезов — то есть выступающие участки после ветки. Как правило, они не заживают, а засыхают, и в них попадают болезни. И почки на таких местах не вырастают, это миф.
Также садоводы часто портят деревья чрезмерной обрезкой, оставляя от растения «рожки, да ножки». Никогда не удаляйте больше половины объема кроны, так как это может привести к тому, что дерево ослабнет.
Кроме того, на таких деревьях образуется огромное количество волчков, которые превратят растение в неухоженный веник. Поэтому правильно удалять не более четверти всех ветвей.