Премьер Венгрии сообщил о прохождении пика наводнения в стране

«Есть вещи, окончанию которых мы рады, и наводнение — одна из них», — приводит слова Орбана госсекретарь по международным коммуникациям и связям в офисе венгерского премьера Золтан Ковач на своей странице в X (ранее Twitter). Как отметил глава правительства, «большинство городов страны сейчас находятся в безопасности, а защитные сооружения удерживают удар стихии». Орбан добавил, что «ситуация с наводнениями значительно улучшится в течение одного-двух дней и Венгрия сможет вздохнуть с облегчением».
По словам премьера, уровень воды в венгерской столице снизился на 74 сантиметра, а зона стихийного бедствия уменьшилась до 223 км.
18 сентября Орбан заявил, что более 4 тыс. человек, включая спасателей и солдат, были задействованы для ликвидации последствий наводнения в стране.
Циклон «Борис» в последние дни достиг Европы, принеся с собой огромное количество осадков. Из-за большого количества дождей, выпавших в Альпах, уровень воды в нескольких реках, в том числе в Дунае, поднялся. Последствия наводнений ощутили на себе жители нескольких стран Центральной Европы.