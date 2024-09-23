14:37 (мск), источник: ТАСС

Премьер Венгрии сообщил о прохождении пика наводнения в стране

БУДАПЕШТ, 23 сентября. /ТАСС/. Пик вызванного циклоном «Борис» наводнения на Дунае пройден, сообщил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. По его словам, ситуация значительно улучшится в течение одного-двух дней.

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«Есть вещи, окончанию которых мы рады, и наводнение — одна из них», — приводит слова Орбана госсекретарь по международным коммуникациям и связям в офисе венгерского премьера Золтан Ковач на своей странице в X (ранее Twitter). Как отметил глава правительства, «большинство городов страны сейчас находятся в безопасности, а защитные сооружения удерживают удар стихии». Орбан добавил, что «ситуация с наводнениями значительно улучшится в течение одного-двух дней и Венгрия сможет вздохнуть с облегчением».

По словам премьера, уровень воды в венгерской столице снизился на 74 сантиметра, а зона стихийного бедствия уменьшилась до 223 км.

18 сентября Орбан заявил, что более 4 тыс. человек, включая спасателей и солдат, были задействованы для ликвидации последствий наводнения в стране.

Циклон «Борис» в последние дни достиг Европы, принеся с собой огромное количество осадков. Из-за большого количества дождей, выпавших в Альпах, уровень воды в нескольких реках, в том числе в Дунае, поднялся. Последствия наводнений ощутили на себе жители нескольких стран Центральной Европы.

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