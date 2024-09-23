Фиттония: уход за комнатным цветком в домашних условиях

Несомненно, в микрооранжереях эта декоративная культура чувствует себя привычно, благодаря своему тропическому происхождению и высокой влажности внутри. Из-за стелющихся побегов и небольших листочков, фиттония идеально подходит для создания густых зеленых композиций. Контрастные жилки и узоры на листьях делают ее настоящей находкой для любителей ярких акцентов.
Что важно знать о домашнем растении фиттония
Ниже представлена таблица, которая позволит вам узнать больше об этом цветке и его происхождении.
|Происхождение
|Южная Америка, Перу
|Семейство
|Фиттония относится к семейству акантовых
|Название
|В честь двух сестер Сары-Мэри и Элизабет Фиттон, которые изучали и выращивали растения
|Размеры
|У цветка стелющиеся стебли, достигающие высоты 20—60 см, а также небольшие овальные листья размером от 2—15 см
|Опасность
|Фиттония неядовита, неопасна для детей и животных
|Разновидность
|Существуют гибриды фиттонии, насчитывается от 5 до 10 видов
|Цветение
|Фиттония цветет очень редко
Виды и сорта цветущего растения фиттония с фото
Сейчас существует много разных видов этого растения с яркими декоративными листьями разных цветов и форм. Рассмотрим некоторые из них:
1. Фиттония беложильчатая — один из самых распространенных видов растения, с зелеными листьями размером до 10 см, с ярким белым узором и с небольшим пушком. Этот вид достигает 10—15 см и растет компактным кустом.
2. Фиттония серебристая — отличается от беложильчатой прожилками серебристого цвета на листьях. Издали кажется, что листья растения полупрозрачны, что делает его особенно привлекательным для создания декоративных композиций.
3. Фиттония Скелетон — растение с матовыми бархатными листьями со светло-красным узором. Опытные цветоводы выделяют этот вид как менее требовательный к влажности воздуха.
4. Фиттония гигантская — у этого вида крупные листья с ярко выраженными красными прожилками, достигающие 10—15 см в длину и ширину. А также высокие прямые стволы высотой до 60 см.
5. Фиттония Вершаффельта миниатюрная — растение имеет маленькие листья, которые могут быть любого цвета, от светлых до темно-зеленых оттенков.
6. Фиттония микс — чаще всего в магазинах продаются экземпляры этого растения именно под таким названием. В основном это гибриды, скрещенные из разных видов и сортов. Поэтому можно встретить фиттонию с разными оттенками листьев и прожилок.
Уход за фиттонией в домашних условиях
Фиттония считается прихотливым растением, и, чтобы вырастить здоровый пышный куст, необходимо будет предоставить определенные условия в доме. Далее описываем основные особенности ухода.
Фиттония не терпит полную просушку субстрата. Почву необходимо сделать в меру питательной и рыхлой. Для этого в универсальный почвогрунт для растений можно добавить, например перлит, вермикулит, диатомит, пеностекло фракцией 5—10 мм. За счет этих компонентов грунт не будет слишком водянистым. Потому что вермикулит впитывает излишки влаги в себя и потом дозированно отдает растению. А остальные разрыхлители делают почву пористой и водопроницаемой.
Горшок для фиттонии необходимо брать невысокий и широкий, обязательно с дренажными отверстиями, чтобы лишняя вода при поливе выходила наружу. Подойдет пластиковый или керамический, покрытый глазурью. Но в целом материал горшка никак не влияет на развитие цветка.
«Я, как немного ленивый растениевод, не советовала бы сажать фиттонии в терракоту. Но если сам процесс ухаживания и полива доставляет вам удовольствие, тогда попробуйте терракотовые горшки без покрытия», — комментирует Катерина Пешенко, обладательница 600 экзотических растений, автор методички по грунтам, ютуб- и телеграм-каналов Kati_plants.
Фиттония — теплолюбивое и светолюбивое растение, но есть нюансы, на которые стоит обязательно обратить внимание. Главное найти баланс, ведь она любит яркое рассеянное освещение, но без прямых солнечных лучей.
Листья растения тонкие и нежные, солнечные лучи могут легко их обжечь. Нельзя ставить горшок с растением в тень, потому что цветок потеряет яркий окрас, а именно красочные прожилки станут совсем блеклыми, также растение может замедлиться в росте.
У фиттонии тонкие и нежные корни, поэтому необходимо соблюдать тонкую грань, а именно не давать грунту просохнуть полностью и не допускать застоя жидкости. Лучше поливать растение понемногу, но часто. Один раз в два или три дня, после просыхания верхнего слоя грунта на 1—2 см.
«Фиттонии поглощают много влаги, поэтому им хорошо бы устроить либо постоянную подачу воды в субстрат (горшок с фитильным поливом), либо создать условия с повышенной влажностью воздуха. Для этого можно использовать увлажнитель, клош, тепличку и флорариум», — рассказывает Катерина Пешенко.
Растение считается влаголюбивым и любит не только увлажненный грунт, но и повышенную влажность воздуха. Рекомендуем воздержаться от опрыскивания водой из-за пушка на листьях.
Фиттония способна повышать влажность воздуха вокруг себя в квартире.
Удобрять культуру можно любым жидким минеральным удобрением для декоративно-лиственных растений путем введения в грунт. А также можно использовать средства пролонгированного действия, добавляя в субстрат один раз в полгода.
У фиттонии очень хрупкие и нежные корни, поэтому пересаживать следует максимально аккуратно. Если вы только купили растение в магазине, то стоит по возможности хорошо очистить корни от транспортировочного грунта.
В дальнейшем проводить процесс пересадки можно только перевалкой. Молодое растение пересаживают один раз в год весной, а взрослое растение — один раз в несколько лет по необходимости.
Гигиеническую обрезку необходимо делать постоянно (по мере появления сухих листьев). Этот процесс снижает вероятность появления вредителей и различных заболеваний растения. А также фиттонию советуем аккуратно прищипывать для дополнительных отводок и пышности куста.
Размножение комнатного цветка фиттония
Существует несколько способов размножения этого растения. Разберем каждый метод поэтапно далее.
Самый простой и эффективный способ размножения — это черенкование. Советуем проводить путем среза верхушки у растения совместно с небольшим количеством листьев, далее черенок опустить в стакан с теплой отстоянной или фильтрованной водой. Важно погружать в жидкость только стебли, оставляя листья на поверхности. Когда укоренятся побеги, необходимо переместить емкость в теплое и светлое место. После появления корней рекомендуем подсадить к материнскому растению или отдельно в другой горшок.
При пересадке взрослое растение можно аккуратно разделить на несколько частей. Это безвредно для растительной культуры, а у вас получится несколько кустов фиттонии.
За счет стелющихся стеблей фиттония легко размножается. Следует аккуратно прижать побеги к грунту, используя обычные скрепки и избегая касания листьев с почвой. В завершении процедуры немного присыпать сверху землей. Таким способом размножения фиттония быстро отрастит корни.
Самой распространенной болезнью у фиттонии считается корневая гниль. Как мы уже описывали выше, существует тонкая грань между хорошим обильным поливом, поддержанием грунта в постоянно влажном состоянии и заливом растения.
Низкая температура помещения, влажность воздуха в комплекте с влажностью грунта — благоприятные условия для загнивания корней. Сигналом загнивания станет увядание листьев и темные пятна на них.
В таком случае нужно очистить корни от грунта, хорошо промыть, полностью удалить гнилые корневища до здоровой части и пересадить растение в новый грунт. Далее обязательно скорректировать температуру воздуха в помещении и влажность субстрата.
К сожалению, как и любое растение, эта декоративная культура подвержена вредителям.
Самые частые насекомые-вредители:
- мучнистый червец;
- щитовка;
- паутинный клещ.
Если вы обнаружили вредителей на своем растении, необходимо немедленно изолировать его от остальных зеленых обитателей.
Механическим способом (руками) или теплым душем смыть насекомых и обработать препаратами. Существуют универсальные средства, с помощью которых можно избавиться от любого вредителя.
Самое главное — пользоваться всеми средствами строго по инструкции. От мучнистого червеца и щитовки рекомендуем воспользоваться «Актарой» и дважды пролить растение с интервалом в неделю.
При этом нужно постоянно отслеживать состояние самого растения. А такой вредитель, как паутинный клещ, требует обработки в два или три подхода (разными препаратами) с интервалом один раз в неделю. Рекомендуем использовать средства под названием «Клещевит», «Фуфанон-Нова» и «Санмайт».
Основные проблемы при выращивании фиттонии
Вся декоративность культуры заключается в здоровой кроне, ярких и насыщенных листьях.
Далее разберем самые распространенные сложности при выращивании растения и как их решить.
|Проблема
|Причина
|Что делать
|Отсыхают листья
|Недостаточная влажность воздуха или грунта
|Корректировка полива, тщательное наблюдение за состоянием цветка и повышение влажности воздуха
|Естественный процесс старения
|Если незначительная часть листвы в нижней части стволов отсыхает, это естественный процесс старения фиттонии. Растение сигнализирует, что требуется омоложение куста
|Увядают листья
|Гниль корневой системы или стволов
|Повышение температуры воздуха выше +20 °C, ликвидация всех гнилых участков и сокращение полива
|Попадают прямые солнечные лучи
|Исключение попадания прямых солнечных лучей на нежные тонкие листья (подходят западные окна). А также фиттонию можно размещать в 1—2 м от окна, но не в тени
|Недостаточная влажность воздуха или грунта
|Корректировка полива, тщательное наблюдение за состоянием цветка и повышение влажности воздуха
|Листья теряют окраску и декоративность
|Недостаточное освещение
|Фиттония не терпит обжигающих солнечных лучей, но также требует яркого рассеянного света, чтобы листья были с яркими цветными прожилками. Советуем воспользоваться фитолампами
Полезная информация о выращивании фиттонии в домашних условиях
Выполняя все рекомендации по уходу, вы сможете создать оптимальные условия для роста и развития фиттонии. В результате это растение будет долго радовать вас здоровой густой кроной своих листьев.
Ключевые требования по уходу за цветком:
1. Поддерживайте влажность воздуха и влажность грунта на постоянной основе.
2. Регулярно омолаживайте кустик и прищипывайте верхние побеги.
3. Расположите растение в светлом месте.
4. Контролируйте температуру воздуха (минимум +20 °C зимой и максимум +24 °C летом).
5. Если удобрять фиттонию любым минеральным удобрением хотя бы раз в месяц, то она будет расти быстрей и получать все необходимые полезные компоненты, что способствует более быстрому развитию.
6. Используйте рыхлый влагоемкий грунт, таким образом у фиттонии будет здоровая корневая система.
Эксперт: Катерина Пешенко, обладательница 600 экзотических растений, автор методички по грунтам, ютуб- и телеграм-каналов «Kati_plants»