От болезней и вредителей. Искореняющая обработка сада в три этапа
Процедуру надо проводить строго осенью — до листопада, во время него и после.
Процедуру надо проводить строго осенью — до листопада, во время него и после.
Многие огородники уверены, что осенью сад достаточно обработать от болезней и вредителей медьсодержащими препаратами. Но это далеко не так, вряд ли вы избавитесь от патогенов, если будете использовать только эти средства.
Биолог, кандидат сельскохозяйственных наук Юлия Кондратенок уверена, что после уборки урожая обрабатывать участок надо в три этапа. И только тогда все точно будет здоровым.
Сначала начните процедуру до начала листопада. На улице должна стоять устойчивая плюсовая погода — от +16 градусов и выше. Подойдут препараты, содержащие ципродинил или дифеноконазол. Это такие фунгициды, которые используют для профилактики и лечения растений от болезней. Средства защищают на длительный срок. Они всасываются в листья и уничтожают грибки.
Также на этом этапе можно попробовать карбамид или мочевину. Используйте, согласно инструкции. Но, важно, этими средствами участок надо будет опрыскивать. Не забывайте про стволы деревьев и листья под ними. Патогены прячутся и в них.
Далее приступаем ко второй обработке, но уже во время листопада. Особенно это будет полезно там, где буйствуют раковые болезни коры древесины. Вот теперь применяем медьсодержащие средства. Это медный купорос, бордоская жидкость или любые другие подобные препараты.
Не забудьте убрать с участка опавшую листву, заделайте в компост. Об этом мы подробнее расскажем в следующем материале.
И третий этап — после листопада проводим обработку от мхов и лишайников. В этот период времени деревья уходят на покой, и дачники могут уже легко рассмотреть крону — где скапливаются организмы.
Конечно, сами лишайники не считаются вредителями, они как такового вреда не приносят деревьям. Но когда их скапливается очень много, то под ними отсыревает кора. И уже как раз в этих местах заводятся те, кто могут погубить растения. Например, раковые болезни.
Для борьбы с лишайниками можно использовать крепкий настой золы. В 10 литрах горячей воды растворите 3−4 килограмма золы, и пусть раствор настоится 8−10 часов. Полученной смесью тщательно опрыскиваем стволы деревьев.